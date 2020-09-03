Правозащитники: в Могилеве задержали Виталия Шаталова, который жаловался на избиения в РОВД

Источник материала: Tut.by

Правозащитники сообщают о задержании в Могилеве Виталия Шаталова. По информации лишенного регистрации правозащитного центра «Весна», Шаталова задержали, когда он шел в Следственный комитет. В СК было подано заявление на возбуждение уголовного дела за избиение в Ленинском РОВД.

Правозащитники сообщают, что Шаталова задержали сотрудники ОМОН и отвезли его, предположительно, в Ленинский РОВД.

Ранее Шаталов подробно рассказывал правозащитникам, как его задержали 11 августа, а после избивали в райотделе милиции.

Виталий рассказывал, что он шел от кинотеатра «Родина» к торговому центру «Атриум», когда его окружили мужчины в черной форме и шлемах, спросили, почему он тут ходит. Он ответил: «Это свободная страна, где хочу, там и хожу». Затем его спросили, есть ли у него с собой документы, но Виталий не успел ничего ответить — его взяли под руки и повели в автозак.

У мужчины забрали телефон, завели в автозак еще с тремя мужчинами и начали бить после чьей-то команды «Работаем!».

Виталий говорит, его били ногами по разным частям тела. Один сильный удар пришелся в теменную область головы — позже в больнице у него зафиксировали черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и рассечение кожи в 4 см.

По словам Виталия, у него было сильное кровотечение из-за рассеченной кожи головы. И во время избиения сотрудники милиции брезгливо просили его не «разбрызгивать кровь на них».

Далее мужчин завезли в Ленинский РОВД, и там, говорит Виталий, их также били дубинками.