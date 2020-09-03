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Могилевчане рассказывают о «городе, который потеряли». Вы тоже можете

03.09.2020 19:43 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Могилеве начали выпуск серии видеоэкскурсий по «городу, который потеряли». Сами горожане рассказывают о Могилеве, каким он был еще лет 30−40 назад и даже раньше. В первом выпуске вспоминают колесо обозрения на «советах», очереди за алкоголем при сухом законе и, конечно, историю культовой «Смаженки».

Первым провел видеоэкскурсию автор проекта Кирилл Гуляев — от парка Горького до Пожарного переулка. Он рассказал об очередях за бананами, о застройке детской площадки и где в центре города выращивали картофель и держали свиней.

— Мы хотим показать молодежи, каким наш город был относительно недавно. Просто многого уже нет, хотя в 1980-х — 90-х годах, особенно в центре города, было много интересных мест со своими особенностями. Ну и, конечно же, хочется напомнить тем, кому слегка за сорок, каким был их город, — говорит Кирилл Гуляев.

Всех, кто хочет рассказать о «своем» Могилеве, ждут тут — пишите на cgimogilev@gmail.com. Проект помогает реализовать Центр городских инициатив.

 
Теги: Могилев
 
 
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Серию городских видео-экскурсий запустил Центр городских инициатив.
 
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