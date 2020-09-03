В СК заявили, что избитый 12 августа подросток активно участвовал в массовых беспорядках. Он задержан

Источник материала: Tut.by

В середине августа стало известно про 16-летнего Тимура М., которого привезли в 3-ю детскую больницу Минска из Партизанского РУВД 13 августа, а 12 августа задержали в районе Каменной Горки. Следственный комитет по заявлению медиков проводит проверку по этому поводу. Кроме того, в ведомстве заявили, что «подросток активно участвовал в массовых беспорядках».

В СК сообщили, что опросили лечащего врача подростка в тот день, когда парня доставили в больницу, кроме того, изучили медицинские документы. Потом следователи некоторое время не могли опросить подростка из-за «рекомендаций врачей о необходимости соблюдения покоя».

«В это время его родственники активно сообщали СМИ обстоятельства, произошедшие с юношей 12 августа», — сообщили в ведомстве, отметив, что матери, брату и сестре парня предлагали приехать «для дачи объяснений об известных им обстоятельствах травмирования подростка к следователю в районное подразделение СК».

«В том числе следователи предлагали посетить их по месту жительства. По состоянию на 3 сентября родственники продолжают игнорировать следственные органы», — рассказали в ведомстве.

Опросили парня 20 августа. «С его слов, в день задержания, 12 августа, он возвращался домой из торгового центра и беспричинно был задержан сотрудниками милиции около автостанции „Запад-3“. После чего он был доставлен в районное управление внутренних дел. Факт своего участия в массовых беспорядках, происходящих в эти дни, молодой человек категорически отрицал», — сказано в сообщении СК.

Следователи заявили, что подросток активно участвовал в массовых беспорядках и причастен к вооруженному нападению на водителя грузового автомобиля МАЗ. По словам следователей, молодой человек есть на записях камер видеонаблюдения на улице Притыцкого 10 августа, где проходили акции протеста.

«Кроме этого, установлена его причастность к вооруженному нападению на водителя грузового автомобиля МАЗ, прибывшего туда для эвакуации неисправного троллейбуса. Следует отметить, что после выписки из медицинского учреждения юноша при содействии своих родственников скрывался от органа уголовного преследования», — заявили в СК.

Сейчас парень задержан, проводятся следственные и процессуальные действия.

Напомним, Тимур М. лежал в реанимации 3-й детской больницы Минска, куда попал 13 августа. Парень в больнице находился какое-то время в медикаментозной коме , его доставили в больницу из РУВД с черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, открытым переломом скуло-орбитального комплекса, судорожным синдромом, параорбитальной гематомой справа, множественными ушибами мягких тканей и конечностей, травматическими эрозиями роговицы обоих глаз.

Сегодня от адвоката стало известно, что подростка задержали утром и отвезли на допрос в рамках ст. 293 УК (Массовые беспорядки).