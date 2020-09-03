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Следственный комитет возбудил 23 дела из-за угроз применения насилия в отношении должностных лиц

04.09.2020 06:09 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Силовики устанавливают причастных к насилию либо угрозам его применения в отношении должностных лиц, выполняющих свои служебные обязанности. сообщает пресс-служба МВД.

В ведомстве сообщили, что в августе зарегистрировано 30 заявлений и сообщений по фактам угроз применения насилия. Следственный комитет возбудил 23 уголовных дела, по остальным материалам проводится проверка.

Большинство угроз госслужащим, депутатам, учителям, членам избирательных комиссий поступает на служебные и личные телефоны, размещенные в свободном доступе в интернете, рассказали в ведомстве.

«Проведенный анализ позволяет утверждать, что основная масса правонарушителей — это молодежь, которая до выборов политикой не интересовалась. Однако некоторые телеграмм-каналы мобилизировали „диванное войско“, и оно, уверенное в безнаказанности, принялось атаковать словом, а иногда и действием, абсолютно не задумываясь о последствиях», — сказано в сообщении.

Санкция статьи 366 УК за насилие либо угрозу в отношении должностного лица, выполняющего служебные обязанности, или иного лица, выполняющего общественный долг, предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.

 
 
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В ведомстве сообщили, что в августе зарегистрировано 30 заявлений и сообщений по фактам угроз применения насилия. Следственный комитет возбудил 23 уголовных дела,...
 
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