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Кондрусевич: Общество требует перемен. Стоячая вода портится, а проточная - остается здоровой
04.09.2020 06:09 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Минске 3 сентября прошла
Кондрусевич сердечно приветствовал всех, кто собрался на молитву по разрешению общественно-политического кризиса в стране и его скорейшего возвращения на родину.
Он отметил, что сегодня все, и священнослужители, и светские верующие, и общество в целом требуют перемен.
— Стоячая вода портится и не пригодна к использованию. Вместе с тем, проточная водя является здоровой. Латинское выражение ясно говорит: Qui non progredit, regredit — «Кто не идет вперед, возвращается назад». Мы призваны развиваться, это означает совершенствоваться в своей духовной и общественной жизни. Бог создал мир хорошим, но наказал людям его совершенствовать, что должно происходить во всех сферах нашей жизни.
По словам Кондрусевича, страна впервые в своей истории оказалась в такой сложной ситуации. Ей необходимо решить не только политические, экономические и общественные проблемы, но и духовные.
— Пока общество не будет придерживаться базовых моральных норм, основной из которых является принцип никому не делать того, чего не желаешь сам, оно не сможет решить своих проблем и гармонично развиваться.
Он также высказал надежду, что все проблемы будут решены мирным путем, а он скоро сможет вернуться на родину.
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— Мы изучаем, я это не утверждаю. Хотим изучить вопрос. Если там все чисто и по закону, поступим по закону. Нам неважно, кто он — главный католик, главный православный или главный мусульманин. Должен жить по закону. А если ты еще и в политику влез и потащил за собой верующих, католиков, которые прекрасные люди, тогда двойная ответственность, —
Напомним, глава Католической церкви Беларуси на встрече с министром внутренних дел Караевым
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По словам Кондрусевича, страна впервые в своей истории оказалась в такой сложной ситуации. Ей необходимо решить не только политические, экономические и...
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