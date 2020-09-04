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Кондрусевич: Общество требует перемен. Стоячая вода портится, а проточная - остается здоровой

04.09.2020 06:09 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Минске 3 сентября прошла совместная молитва католических священников города за Беларусь и за возвращение на родину главы католической церкви Тадеуша Кондрусевича. Во время молитвы было зачитано слово архиепископа, присланное им изгнания, сообщает catholic.by.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Кондрусевич сердечно приветствовал всех, кто собрался на молитву по разрешению общественно-политического кризиса в стране и его скорейшего возвращения на родину.

Он отметил, что сегодня все, и священнослужители, и светские верующие, и общество в целом требуют перемен.

— Стоячая вода портится и не пригодна к использованию. Вместе с тем, проточная водя является здоровой. Латинское выражение ясно говорит: Qui non progredit, regredit — «Кто не идет вперед, возвращается назад». Мы призваны развиваться, это означает совершенствоваться в своей духовной и общественной жизни. Бог создал мир хорошим, но наказал людям его совершенствовать, что должно происходить во всех сферах нашей жизни.

По словам Кондрусевича, страна впервые в своей истории оказалась в такой сложной ситуации. Ей необходимо решить не только политические, экономические и общественные проблемы, но и духовные.

— Пока общество не будет придерживаться базовых моральных норм, основной из которых является принцип никому не делать того, чего не желаешь сам, оно не сможет решить своих проблем и гармонично развиваться.

Он также высказал надежду, что все проблемы будут решены мирным путем, а он скоро сможет вернуться на родину.

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Тадеуш Кондрусевич не смог въехать в Беларусь 31 августа, после нескольких часов ожидания на границе ему пришлось вернуться в Польшу.

Позже Александр Лукашенко сказал: все потому, что митрополит попал в общий для России и Беларуси список невъездных. Он также рассказал, что появилась информация о возможности наличия у Тадеуша Кондрусевича не одного гражданства.

— Мы изучаем, я это не утверждаю. Хотим изучить вопрос. Если там все чисто и по закону, поступим по закону. Нам неважно, кто он — главный католик, главный православный или главный мусульманин. Должен жить по закону. А если ты еще и в политику влез и потащил за собой верующих, католиков, которые прекрасные люди, тогда двойная ответственность, — сказал Лукашенко.

Напомним, глава Католической церкви Беларуси на встрече с министром внутренних дел Караевым отметил, что костел решительно выступает против жестокого обращения с людьми, потому что каждый человек — это личность, которая имеет свое достоинство, и это достоинство надо всегда уважать. Он также призывал белорусские власти призвал прекратить насилие и освободить всех задержанных.

 
Теги: Минск
 
 
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