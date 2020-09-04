Брать ли сегодня с собой зонтик? Прогноз на 4 сентября

По востоку страны пройдут кратковременные дожди, местами грозы. Утром в отдельных районах слабый туман, сообщает pogoda.by.

Ветер юго-западный, западный умеренный, при грозах порывистый.

В Барановичах утром +13..+15 градусов, днем +19..+21, вечером +15..+17 °С.

По республике днем до +24°С.

Атмосферное давление будет падать.

Самым прохладным в Барановичах этот день, 4 сентября, был в 1998 году — за окном было +3,4 °C (данные за 129 лет). Самым жарким был 1983 год — воздух прогрелся до +27,9 °C.

Напомним, что у нас на сайте вы можете посмотреть погоду в Барановичах на ближайшие семь дней.