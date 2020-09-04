|
В субботу солнце, в воскресенье дождь. Все о погоде в Бресте в выходные
04.09.2020 07:33 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Предстоящие выходные в Бресте будут прохладными и ненастными, предупреждает
В субботу будет солнечно и без осадков. Днем воздух прогреется до +25°С. К вечеру небо затянет тучами, возможен дождь.
В воскресенье будет облачно. С утра до вечера обещают дожди. Во второй половине дня воздух прогреется до +21°С.
Хороших выходных, друзья!
Читайте также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В воскресенье будет облачно. С утра до вечера обещают дожди.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)