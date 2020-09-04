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В субботу солнце, в воскресенье дождь. Все о погоде в Бресте в выходные

04.09.2020 07:33 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Предстоящие выходные в Бресте будут прохладными и ненастными, предупреждает AccuWeather.


Фото использовано в качестве иллюстрации. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В субботу будет солнечно и без осадков. Днем воздух прогреется до +25°С. К вечеру небо затянет тучами, возможен дождь.

В воскресенье будет облачно. С утра до вечера обещают дожди. Во второй половине дня воздух прогреется до +21°С.

Хороших выходных, друзья!

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Теги: Брест
 
 
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В воскресенье будет облачно. С утра до вечера обещают дожди.
 
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