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В Бресте 64-летняя пенсионерка получила год лишения свободы с отсрочкой за лжеминирование магазина

04.09.2020 07:33 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Суд Московского района Бреста огласил приговор 64-летней жительнице города, которая обвинялась в лжеминировании, сообщает «Вечерний Брест».


Фото: Вечерний Брест

24 июня около 15 часов женщина позвонила по телефону в МЧС и сообщила о готовящемся взрыве в здании магазина «Алми» на улице Московской.

Взрывных устройств при обследовании магазина и прилегающей территории выявлено не было. Тем не менее, потребовалась эвакуация работников и посетителей супермаркета.

В суде злоумышленница признала себя виновной и чистосердечно раскаялась. Пояснила, что в тот день была нетрезвой.

Суд Московского района назначил пенсионерке наказание — год лишения свободы с отсрочкой исполнения наказания на год. Ее также обязали пройти принудительное лечение от алкоголизма, сообщила старший помощник прокурора г. Бреста Марины Тарасюк.

 
Теги: Брест
 
 
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