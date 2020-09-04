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В Бресте 64-летняя пенсионерка получила год лишения свободы с отсрочкой за лжеминирование магазина
04.09.2020 07:33 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Суд Московского района Бреста огласил приговор 64-летней жительнице города, которая обвинялась в лжеминировании, сообщает
24 июня около 15 часов женщина позвонила по телефону в МЧС и сообщила о готовящемся взрыве в здании магазина «Алми» на улице Московской.
Взрывных устройств при обследовании магазина и прилегающей территории выявлено не было. Тем не менее, потребовалась эвакуация работников и посетителей супермаркета.
В суде злоумышленница признала себя виновной и чистосердечно раскаялась. Пояснила, что в тот день была нетрезвой.
Суд Московского района назначил пенсионерке наказание — год лишения свободы с отсрочкой исполнения наказания на год. Ее также обязали пройти принудительное лечение от алкоголизма, сообщила старший помощник прокурора г. Бреста Марины Тарасюк.
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Ее также обязали пройти принудительное лечение от алкоголизма.
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