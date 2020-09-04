Снова лето. Погода в Гомеле в выходные

Источник материала: Tut.by

Сентябрь не так прост, как кажется. Вчера вот в Гомеле была осень, но уже завтра вернется лето. На пляже позагорать уже вряд ли, конечно, получится, но и куртки надевать еще рано, уверяет pogoda.by.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

В субботу обещают снова солнечно и +24°C.

В воскресенье +25°C и без осадков.

Хороших выходных, друзья!

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