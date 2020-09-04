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Снова лето. Погода в Гомеле в выходные
04.09.2020 08:25 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Сентябрь не так прост, как кажется. Вчера вот в Гомеле была осень, но уже завтра вернется лето. На пляже позагорать уже вряд ли, конечно, получится, но и куртки надевать еще рано,
В субботу обещают снова солнечно и +24°C.
В воскресенье +25°C и без осадков.
Хороших выходных, друзья!
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Вчера вот в Гомеле была осень, но уже завтра вернется лето.
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