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К воскресенью все испортится. Погода в Гродно в выходные
04.09.2020 08:25 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Предстоящие выходные в Гродно будут прохладными и ненастными,
В субботу будет солнечно и без осадков. Днем воздух прогреется до +22°С. К вечеру небо затянет тучами, возможен дождь.
Все воскресенье будет лить дождь — с ночи до вечера. Днем будет +18…20°С, к вечеру температура будет падать — и к понедельнику совсем похолодает.
Но пока — хороших выходных вам, друзья!
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Предстоящие выходные в Гродно будут прохладными и ненастными, предупреждает pogoda.by.
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