К воскресенью все испортится. Погода в Гродно в выходные

Источник материала: Tut.by

Предстоящие выходные в Гродно будут прохладными и ненастными, предупреждает pogoda.by.



Фото использовано в качестве иллюстрации. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В субботу будет солнечно и без осадков. Днем воздух прогреется до +22°С. К вечеру небо затянет тучами, возможен дождь.

Все воскресенье будет лить дождь — с ночи до вечера. Днем будет +18…20°С, к вечеру температура будет падать — и к понедельнику совсем похолодает.

Но пока — хороших выходных вам, друзья!

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