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К воскресенью все испортится. Погода в Витебске в выходные
04.09.2020 08:25 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Суббота будет погожей и теплой, а вот воскресенье выдастся дождливым — такой прогноз у
В субботу — +19…21°С. Без осадков и ветра.
В воскресенье довольно тепло — до +19°С. Но в предварительном прогнозе — сильный дождь с грозой.
Хороших выходных, друзья!
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Суббота будет погожей и теплой, а вот воскресенье выдастся дождливым.
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