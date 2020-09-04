К воскресенью все испортится. Погода в Витебске в выходные

Источник материала: Tut.by

Суббота будет погожей и теплой, а вот воскресенье выдастся дождливым — такой прогноз у pogoda.by .



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

В субботу — +19…21°С. Без осадков и ветра.

В воскресенье довольно тепло — до +19°С. Но в предварительном прогнозе — сильный дождь с грозой.

Хороших выходных, друзья!

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