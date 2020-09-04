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Власти определились, когда в Витебске будут масштабные «Дажынкi»
04.09.2020 09:25 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Областной фестиваль-ярмарку тружеников села «Дажынкі» планируют провести в Витебске в конце сентября,
Власти региона решили провести праздник 26 сентября, говорит зампредседателя облисполкома Борис Ефремов. Он добавил, что если к этому времени завершат основные сельхозработы, то «Дажынкі» пройдут в этот день. Если аграрии не успеют справиться, то тогда праздновать будут немного позже.
Напомним, на областные «Дажынкі» хотят пригласить более 5 тысяч гостей. Об этом телеканалу «Витебск»
— Этот год — год «Дажынак» в Витебске… И сейчас мы должны на лучшей сцене в Витебской области [скорее всего, подразумевается Летний амфитеатр] собрать всех механизаторов, полеводов, агрономов, всех, кто причастен. Мы собирали обычно в зал на фестиваль «Дажынкі» порядка тысячи человек. А сейчас — более 5 тысяч. Хотим сделать масштабно, — заявил Шерстнев.
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На областные «Дажынкі» хотят пригласить более 5 тысяч гостей.
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