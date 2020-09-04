ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Власти определились, когда в Витебске будут масштабные «Дажынкi»

04.09.2020 09:25 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Областной фестиваль-ярмарку тружеников села «Дажынкі» планируют провести в Витебске в конце сентября, сообщает Agronews.


Фото: Игорь Матвеев

Власти региона решили провести праздник 26 сентября, говорит зампредседателя облисполкома Борис Ефремов. Он добавил, что если к этому времени завершат основные сельхозработы, то «Дажынкі» пройдут в этот день. Если аграрии не успеют справиться, то тогда праздновать будут немного позже.

Напомним, на областные «Дажынкі» хотят пригласить более 5 тысяч гостей. Об этом телеканалу «Витебск» сообщал председатель облисполкома Николай Шерстнев.

— Этот год — год «Дажынак» в Витебске… И сейчас мы должны на лучшей сцене в Витебской области [скорее всего, подразумевается Летний амфитеатр] собрать всех механизаторов, полеводов, агрономов, всех, кто причастен. Мы собирали обычно в зал на фестиваль «Дажынкі» порядка тысячи человек. А сейчас — более 5 тысяч. Хотим сделать масштабно, — заявил Шерстнев.

 
Теги: Витебск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На областные «Дажынкі» хотят пригласить более 5 тысяч гостей.
 
Новости дня
Новости общества
 
Лето вернется! Какой будет погода в Могилеве в выходные
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

03.09.2020
Mir24.TV Belarus
04.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика