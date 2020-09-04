Власти определились, когда в Витебске будут масштабные «Дажынкi»

Источник материала: Tut.by

Областной фестиваль-ярмарку тружеников села «Дажынкі» планируют провести в Витебске в конце сентября, сообщает Agronews.



Фото: Игорь Матвеев

Власти региона решили провести праздник 26 сентября, говорит зампредседателя облисполкома Борис Ефремов. Он добавил, что если к этому времени завершат основные сельхозработы, то «Дажынкі» пройдут в этот день. Если аграрии не успеют справиться, то тогда праздновать будут немного позже.

Напомним, на областные «Дажынкі» хотят пригласить более 5 тысяч гостей. Об этом телеканалу «Витебск» сообщал председатель облисполкома Николай Шерстнев.

— Этот год — год «Дажынак» в Витебске… И сейчас мы должны на лучшей сцене в Витебской области [скорее всего, подразумевается Летний амфитеатр] собрать всех механизаторов, полеводов, агрономов, всех, кто причастен. Мы собирали обычно в зал на фестиваль «Дажынкі» порядка тысячи человек. А сейчас — более 5 тысяч. Хотим сделать масштабно, — заявил Шерстнев.