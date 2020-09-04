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Лето вернется! Какой будет погода в Могилеве в выходные
04.09.2020 09:25 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Если вам не очень нравится дождь за окном, не грустите: первые выходные сентября в Могилеве будут теплыми и солнечными. Да-да, прогнозируют до +23 °С! Правда, с начала следующей недели, по
Сегодня, 4 сентября, будет не выше +20°С и весь день дождливо.
Суббота будет уже теплее — до +22°С. Небо будет облачным, к вечеру прояснится.
В воскресенье, 6 сентября, ожидаются +13…+23 °С, переменная облачность.
А понедельник обещает быть дождливым и принести снижение температуры: столбик термометра будет колебаться в пределах +13…+19 °С.
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Первые выходные сентября будут теплыми и солнечными.
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