В Комитет ООН против пыток белорусские правозащитники направили обращение в интересах 47 пострадавших на акциях протеста

Источник материала: БелаПАН

Минск, 4 сентября. Лишенный госрегистрации правозащитный центр "Весна" и Белорусский Хельсинкский комитет направили в интересах 47 пострадавших на мирных акциях протеста обращение в Комитет против пыток ООН о проведении расследования по факту систематического применения пыток на территории Беларуси.

"Заявителями комитету предоставлены доказательства, что на протяжении нескольких дней, начиная с 9 августа, по всей стране сотрудниками правоохранительных органов Республики Беларусь в различных учреждениях правоохранительной системы (как в ходе задержания, так и в период содержания задержанных граждан) совершались действия, которыми гражданам умышленно причинялась сильная боль, а также физические и нравственные страдания, выразившиеся в причинении телесных повреждений различной степени тяжести и нанесении психологических травм", — сообщает "Весна".

Правозащитники отмечают, что потерпевших "подвергали пыткам и жестокому, бесчеловечному и унижающему человеческое достоинство обращению, в том числе: оскорбляли, избивали дубинками, истязали, причиняли телесные повреждения (переломы, ранения, обширные гематомы), поражали электрошокерами и резиновыми пулями, распыляли газ из баллончиков в замкнутых пространствах с находящимися в них гражданами, заставляли часами стоять в раздетом виде на коленях на асфальте, угрожали применением оружия, сексуальным насилием, лишали сна, средств гигиены, пищи и воды, отказывали в оказании медицинской помощи и предоставлении необходимых медикаментов и т.д."

Кроме того, в камерах, рассчитанных на 4-6 человек, содержалось до 40 человек одновременно, в том числе граждане с подтвержденным вирусом COVID-19.

К потерпевшим "массово применялись меры психологического давления: принуждение исполнения государственного гимна Республики Беларусь и непрерывного выкрикивания лозунгов, требования встать на колени, требования признать лояльность и превосходство действующей власти и правоохранительных органов Республики Беларусь, оскорбления на почве политических взглядов и др."

"Многие потерпевшие впоследствии были доставлены для оказания медицинской помощи в учреждения здравоохранения (некоторые в крайне тяжелом состоянии). Большому количеству задержанных после освобождения потребовалась помощь психологов и психотерапевтов", — отмечают правозащитники.

Авторы обращения просят комитет "рассмотреть обращение в максимально оперативные сроки, так как в стране продолжаются систематические задержания участников мирных протестов, их незаконное и ненадлежащее содержание в местах изоляции".

Эксперты ООН располагают сведениями о 450 задокументированных случаях пыток и жестокого обращения с людьми, лишенными свободы после президентских выборов в Беларуси. Об этом говорится в заявлении 13 экспертов, опубликованном 1 сентября на сайте Управления верховного комиссара ООН по правам человека.

"Мы чрезвычайно встревожены сотнями заявлений о пытках и другом жестоком обращении в изоляторах временного содержания", — говорится в заявлении. Эксперты призывают власти страны "прекратить пытки над задержанными и привлечь к ответственности сотрудников милиции, которые, как сообщается, безнаказанно унижали и избивали демонстрантов в местах содержания под стражей".

Эксперты также призывали власти полностью соблюдать основные гарантии — немедленную регистрацию, судебный надзор за задержанием и уведомление членов семьи, как только подозреваемый лишен свободы, — с целью предотвращения насильственных исчезновений.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Комитет ООН против пыток белорусские правозащитники направили обращение в интересах 47 пострадавших на акциях протеста Минск, 4 сентября. Лишенный госрегистрации правозащитный центр "Весна" и Белорусский Хельсинкский комитет направили в интересах 47 пострадавших на мирных акциях...

БелаПАН.