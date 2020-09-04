Как будет ходить городской транспорт во время ремонта площади Богушевича

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 4 сен ― Sputnik. Городские службы сообщили, что из-за ремонта площади Богушевича 7 и 8 сентября изменится работа общественного транспорта, передает Sputnik.

Так, пустят новые автобусы ― № 953 "ст.м. Михалово ―ДС Зеленый Луг-7" и № 929 "ДС Калиновского ― Музыкальный театр".

Временно отменяются троллейбусы № 4, 29, 46. Остальные троллейбусы будут ходить следующим образом:

― движение троллейбусов маршрута № 37 со стороны ДС Уручье-4 сокращается до ДС Карастояновой;

― движение троллейбусов маршрута № 40 со стороны ДС Юго-Запад организуется до ОП Прилукская с разворотом на развязке просп. Дзержинского-просп. Жукова, со стороны ДС Карастояновой - отменяется;

― движение троллейбусов маршрутов № 7, 44 организуется со стороны ул. Кальварийской до остановочного пункта "Музыкальный театр" по ул. Романовская Слобода, Немига, К.Цеткин, в обратном направлении – по ул. К.Цеткин, Кальварийской и далее по маршрутам.

Также изменения затронут троллейбусные маршруты №53, 58, 36. Иначе будут ходить и некоторые автобусы:

― движение автобусов маршрута № 38, 1024-ТК в направлении железнодорожного вокзала организуется по ул. Немига, Мясникова, Бобруйской с выполнением на изменяемом участке остановочных пунктов "Сендайский сквер", "пл. Мясникова", в обратном направлении – без изменений.

― движение автобусов маршрутов № 46, 78 в направлении железнодорожного вокзала организуется по ул. Кальварийской, Мельникайте, просп. Победителей, просп. Независимости, ул. Бобруйской с выполнением на изменяемом участке остановочных пунктов "Замчище", "пл. Независимости", в обратном направлении - по ул. Бобруйской, просп. Независимости, ул. Городской Вал, Немига, К.Цеткин, Кальварийской и далее по маршрутам с выполнением на изменяемом участке остановочного пункта "пл. Независимости".

Изменится маршрут движения автобусов № 151Э, 190Э, 1109-ТК, 499-ТК, 1564-ТК, 1589-ТК. Подробная информация об этом сообщается на сайте ГП "Столичный транспорт и связь".

Ремонтные работы на площади Богушевича в Минске начались со 2 сентября.