55-летнюю гродненку били при задержании, она в ответ укусила девушку-милиционера. Теперь ей грозит 6 лет

Источник материала: Tut.by

Гродненская фармацевт, 55-летняя Марина Поликарпова была задержана 9 августа и, по ее словам, избита сотрудниками милиции. Позже против нее возбудили уголовное дело — женщина укусила сотрудницу милиции, сообщает «Радио Свобода». Марина тоже подала заявление в СК — но никакого дела против тех, кто ее бил, пока нет.





Марине Николаевне 55 лет. Работает фармацевтом в аптеке. Вечером 9 августа, говорит, они с братом поехали гулять в центр Гродно. В митинге не участвовала, никакой символики у женщины с собой не было. Они находились в сквере около Советской площади, вдали от основных событий.

«Они [ОМОН] примерно в это время получили команду. Вдруг вся цепочка достала наручники и бросилась на этих людей [на площади] - бить. Я испугалась. Сзади стоял омоновец в каске, он не бежал. Я спросила: «Боюсь, здесь что-то начинается. Куда мне пойти, где можно выйти? Я здесь случайно оказалась. Можно пройти через сквер?» Он сказал мне: «Нет, нельзя». «А куда можно?» Он указал в сторону остановки троллейбуса. Я пошла туда, а там машина стоит. Не автозак — бус.

Мужчина без формы сразу забрал меня в бус, начал кричать: «Паспорт давай! Сейчас протокол на тебя напишем. Получишь 20 базовых или 25». Я испугалась, но без всякого сопротивления села в бус. Думала, повезет меня в милицию.

Он меня провез по Советской улице. Там стояла другая машина, не милицейская, бус. Сказал переходить. Я перешла. Там две девушки в гражданской одежде, в медицинских масках. Впереди сидел человек в милицейской форме.

Сейчас точно не припомню, почему в машине между нами разговор о паспорте зашел. Вроде, одна из девушек мне сказала: «Ты, наверное, в Польше живешь». Я говорю: «Вот мой паспорт, посмотрите, где я живу. Вообще мне сказали вам дать паспорт, потому что протокол будете составлять. Давать паспорт или не давать?»

Она [одна из девушек в гражданской одежде и в медицинской маске] мне ответила: «Заткни еб***, с***».

У меня глаза — по пять копеек. Я говорю: «Это как понимать? Вы девушки, а так себя ведете. Вы, наверное, на работе находитесь. Почему вы так выражаетесь? Я что-то сделала?» Им не понравилось, что я говорю. Начали меня бить руками и ногами. Ударили первый раз в плечо и в бедро, чтобы я упала на сиденье.

Я им тогда вежливо говорю: «Простите, но если вы меня бьете, то хоть представьтесь, кто меня бьет. Я завтра пойду снимать побои, должна буду сказать, кто меня бил». — «Ха-ха-ха, хи-хи-хи! Я Маша Лукашенко, а я Настя Лукашенко». — «А при чем здесь Лукашенко?» — «Не заткнешься, мы сейчас на тебя наручники наденем». — «Вот, надевайте наручники, если я такая опасная».

Надели наручники так, что один расстегнулся. Я возьми и ляпни: «Не можете даже нормально наручники надеть».

— «Ах, тебе не нравится, что спереди наручники застегнули! Сейчас наденем так, что тебе понравится». Они начали вдвоем меня метелить, куда попадало. Лицо мне разбили. У меня были очки, была рана. Потом я старалась лицо прикрыть, потому что работаю в аптеке. Как я пойду на работу с разбитым лицом? Я же не думала, что меня на трое суток посадят.









Им нужно было мне руки за спину заломать. Она [одна из девушек] начала меня душить. Я голову опустила. Кто же даст себя душить? Я ее за руку и укусила.

Они вдвоем пытались меня скрутить. Все-таки скрутили. Позвали кого-то: «Витя!». Он сверху меня по голове кулаком — бабах. Первые три дня я шею не могла повернуть. Он мне застегнул наручники так, что следы на руках были. Заколку из волос вырвали. И в таком виде меня на Дубко [в РОВД Ленинского района Гродно] продержали около трех часов в наручниках.

Там уже мужики задержанные начали орать: «Совсем совесть потеряли. Снимите с женщины наручники!»

Поликарпову задержали якобы за участие в митинге. Она отсидела трое суток. Дважды в РОВД вызвали скорую, возили женщину на обследование в больницу, так как, по ее словам, тошнило, кружилась голова, подскочило давление, болела шея. В больнице сказали, что сотрясения мозга и переломов нет, — и вернули задержанную в райотдел.

Гродненка сидела все время в одиночной камере. Из Гродно перевезли в Щучин. По ее словам, покормили на третий день, тогда же выдали матрас. В камере не было воды и туалета.

Позже на Марину завели и уголовное дело — за насилие в отношении милиционеров (ст. 364 УК). Согласно постановлению о задержании, она укусила за руку прапорщика милиции Дарью Бондарчук и ударила по голове прапорщика милиции Марию Мазуркевич.

— Когда была очная ставка, мой адвокат спросила у сотрудницы милиции [Дарьи Бондарчук]: «А где ваши повреждения? Я никаких повреждений на вас не вижу. А Марина Николаевна вся синяя». Вторая [Мария Мазуркевич] сказала, что я поцарапала ей лоб.



Потерпевшая по делу о насилии прапорщик милиции Мария Мазуркевич. Фото с сайта МВД

Марине Поликарповой по этой уголовной статье грозит до 6 лет лишения свободы.

Женщина тоже подала заявление в правоохранительные органы — чтобы возбудили уголовное дело на милиционеров, которые ее избили. Прошло почти через две недели — но о судьбе заявления ей ничего не известно.