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Мужчина в белом халате с красным зонтом встречал колону протестующих, стоя на подоконнике. Узнали, кто он
04.09.2020 11:15 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Медиатор Андрей Воротник живет в одном из домов на проспекте Независимости. Его окна выходят на кинотеатр «Центральный». В прошлый четверг, когда мимо его сталинки к площади Независимости шла колонна людей, он
В тот четверг, рассказывает Андрей, все произошло спонтанно. Вечером он вернулся с дачи, сходил в душ и ходил по квартире в белом халате. Увидев, что к дому приближается колонна людей, захотел их как-то поддержать и выразить свой протест. Мужчина вспомнил про красный зонтик, который ему как клиенту когда-то подарил один из банков, схватил его и вышел на подоконник.
— Колона шла по другой стороне улицы, — вспоминает мужчина. — В какой момент они меня заметили, я не знаю, но неожиданно толпа просто взорвалась от эмоций. Вместо: «Верым, можам, перраможам», они стали кричать: «Молодец». Здорово, что люди так взбодрились.
Андрей живет на втором этаже. Подоконник, шутит, у него широкий, поэтому находиться там не страшно и безопасно. В окне мужчина стоял минут 15 — до того момента, пока колона не прошла мимо его дома.
— Видел: прохожие меня снимают, но не ожидал, что минут через 30 знакомые начнут присылать мне мои фото и видео с разных интернет-ресурсов, — шутит собеседник. — Одни набирали: «Классно, здорово», другие интересовались, я ли это. Было смешно, когда приятель написал: видел в твоем доме парня в халате с красным зонтом. Я ответил: «Так это же был я». Вообще, фото сделано издалека, моего лица на нем не видно, поэтому меня особо не узнают. Но это не главное — важно, что получилось поднять людям настроение.
Увидев, как люди отреагировали на необычный образ, Андрей подумал: было бы здорово каждый день так выходить к колоне. Правда, обстоятельства скорректировали планы. В пятницу вечером мужчине понадобилось уехать по делам, а в субботу ОМОН не позволил
— До этого лета я никогда не ходил на марши, но события, которые стали происходить в нашей стране после выборов, меня, как и многих белорусов, изменили, — рассказывает Андрей. — В ночь с 9 на 10 августа мы с соседям не спали. Я видел, как омоновцы догоняли и дубинками били людей, как специально разбивали их телефоны. Слышал, как рядом с моим домом взрываются светошумовые гранаты и кричат люди, которых бьют в автозаках. Так продолжалось несколько вечеров. В эти дни в центре города установился какой-то негласный комендантский час. Где-то к 19.00 все расходились — центр казался пустым. Я понимал, если в десять вечера пойду гулять с собакой, то легко могу попасть под руку человеку без опознавательных знаков и очутиться на Окрестина. Эти дни мы жили в страхе, ощущалось, что законы не работают, и у тебя нет прав.
К 15 августа, вспоминает Андрей, этот страх перерос «в какую-то солидарность», «внутри возник протест» — и мужчина впервые вышел на акцию. Это было
— К тому моменту сообщили о
С тех пор Андрей старается выходить на мирные акции и даже сшил себе бело-красно-белый флаг.
— С флагом у меня отдельная история, — улыбается собеседник. — Я пошел в один из крупных магазинов, чтобы купить ткань. Белую приобрел без проблем, а с красной возникли вопросы. Продавец позже из-под полы продала мне кусочек. Дома у меня есть швейная машинка, поэтому свой флаг я сшил сам. В воскресенье, когда иду в город, беру его с собой.
— Как долго вы еще планируете выходить?
— Я готов ходить долго, но мне нужно, чтобы я видел хотя бы маленькие сдвиги, к которым приводят наши действия. Например, в политическом или юридическом поле, — рассуждает Андрей. — Но сейчас происходит какое-то топтание на месте. При том, что выходить становится все более небезопасно. С другой стороны я понимаю: быстро такие важные изменения не происходят, вижу, сколько нас на улицах, поэтому продолжаю.
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Мужчина в белом халате с красным зонтом встречал колону протестующих, стоя на подоконнике. Узнали, кто он
Медиатор Андрей Воротник живет в одном из домов на проспекте Независимости. Его окна выходят на кинотеатр «Центральный». В прошлый четверг, когда мимо его...
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