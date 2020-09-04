Мужчина в белом халате с красным зонтом встречал колону протестующих, стоя на подоконнике. Узнали, кто он

Источник материала: Tut.by

Медиатор Андрей Воротник живет в одном из домов на проспекте Независимости. Его окна выходят на кинотеатр «Центральный». В прошлый четверг, когда мимо его сталинки к площади Независимости шла колонна людей, он вышел на подоконник в белом халате с красным зонтом. Через полчаса снимки Андрея облетели весь интернет. «Не ожидал, что моя идея подарит людям столько позитивных эмоций», — шутит собеседник.



Андрей: «Когда я вышел в халате на подоконник, я хотел поддержать людей в колонне и политзаключенных, а также выразить свое несогласие с действиями силовиков. Я против незаконного задержания людей и отсутствия прав и свобод у нас в стране. Мой образ получился своего рода насмешкой над системой: вы запрещаете флаги и символику, но мы все равно выходим в красно-белом, пусть даже это выглядит комично — халат и зонт». Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

В тот четверг, рассказывает Андрей, все произошло спонтанно. Вечером он вернулся с дачи, сходил в душ и ходил по квартире в белом халате. Увидев, что к дому приближается колонна людей, захотел их как-то поддержать и выразить свой протест. Мужчина вспомнил про красный зонтик, который ему как клиенту когда-то подарил один из банков, схватил его и вышел на подоконник.

— Колона шла по другой стороне улицы, — вспоминает мужчина. — В какой момент они меня заметили, я не знаю, но неожиданно толпа просто взорвалась от эмоций. Вместо: «Верым, можам, перраможам», они стали кричать: «Молодец». Здорово, что люди так взбодрились.



Андрей: «Когда я вышел в халате на подоконник, я хотел поддержать людей в колоне и политзаключенных, а также выразить свое несогласие с действиями силовиков. Я против незаконного задержания людей и отсутствия прав и свобод у нас в стране. Мой образ получился своего рода насмешкой над системой: вы запрещаете флаги и символику, но мы все равно выходим в красно-белом, пусть даже это выглядит комично — халат и зонт».

Фото в редакцию прислал Андрей Воротник

Андрей живет на втором этаже. Подоконник, шутит, у него широкий, поэтому находиться там не страшно и безопасно. В окне мужчина стоял минут 15 — до того момента, пока колона не прошла мимо его дома.

— Видел: прохожие меня снимают, но не ожидал, что минут через 30 знакомые начнут присылать мне мои фото и видео с разных интернет-ресурсов, — шутит собеседник. — Одни набирали: «Классно, здорово», другие интересовались, я ли это. Было смешно, когда приятель написал: видел в твоем доме парня в халате с красным зонтом. Я ответил: «Так это же был я». Вообще, фото сделано издалека, моего лица на нем не видно, поэтому меня особо не узнают. Но это не главное — важно, что получилось поднять людям настроение.

Увидев, как люди отреагировали на необычный образ, Андрей подумал: было бы здорово каждый день так выходить к колоне. Правда, обстоятельства скорректировали планы. В пятницу вечером мужчине понадобилось уехать по делам, а в субботу ОМОН не позволил женской акции пойти по проспекту к площади Независимости. В итоге встречать было некого. В воскресенье собеседник сам пошел на марш.

— До этого лета я никогда не ходил на марши, но события, которые стали происходить в нашей стране после выборов, меня, как и многих белорусов, изменили, — рассказывает Андрей. — В ночь с 9 на 10 августа мы с соседям не спали. Я видел, как омоновцы догоняли и дубинками били людей, как специально разбивали их телефоны. Слышал, как рядом с моим домом взрываются светошумовые гранаты и кричат люди, которых бьют в автозаках. Так продолжалось несколько вечеров. В эти дни в центре города установился какой-то негласный комендантский час. Где-то к 19.00 все расходились — центр казался пустым. Я понимал, если в десять вечера пойду гулять с собакой, то легко могу попасть под руку человеку без опознавательных знаков и очутиться на Окрестина. Эти дни мы жили в страхе, ощущалось, что законы не работают, и у тебя нет прав.

К 15 августа, вспоминает Андрей, этот страх перерос «в какую-то солидарность», «внутри возник протест» — и мужчина впервые вышел на акцию. Это было прощание с Александром Трайковским , который погиб у метро «Пушкинская».



Минск, 15 августа 2020 года. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— К тому моменту сообщили о смерти Александра Вихора из Гомеля, которого задержали во время на акции. В память о нем и Трайковском я сделал плакат: «Они погибли за мой голос», и пошел на «Пушкинскую», — вспоминает Андрей. — Перед тем, как пойти, я рассуждал, спрашивал себя: «Почему я больше не могу сидеть дома?» Ответ был таким: потому что людей обманывают, мы устали стоять на коленях, мы хотим уважения. Эти мысли были у меня еще до того, как мы узнали об избиениях на Окрестина. Но после того, что произошло в ЦИП, сидеть дома и дальше стало невозможно.

С тех пор Андрей старается выходить на мирные акции и даже сшил себе бело-красно-белый флаг.

— С флагом у меня отдельная история, — улыбается собеседник. — Я пошел в один из крупных магазинов, чтобы купить ткань. Белую приобрел без проблем, а с красной возникли вопросы. Продавец позже из-под полы продала мне кусочек. Дома у меня есть швейная машинка, поэтому свой флаг я сшил сам. В воскресенье, когда иду в город, беру его с собой.

— Как долго вы еще планируете выходить?

— Я готов ходить долго, но мне нужно, чтобы я видел хотя бы маленькие сдвиги, к которым приводят наши действия. Например, в политическом или юридическом поле, — рассуждает Андрей. — Но сейчас происходит какое-то топтание на месте. При том, что выходить становится все более небезопасно. С другой стороны я понимаю: быстро такие важные изменения не происходят, вижу, сколько нас на улицах, поэтому продолжаю.