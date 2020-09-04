«Недзе там каля Лукашэнкі». Что рассказывают о земляке односельчане нового председателя КГБ Ивана Тертеля

Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко 3 сентября перетасовал силовой блок — и Иван Тертель, который ранее занимал должность заместителя председателя КГБ, а потом (менее трех месяцев) возглавлял Комитет госконтроля, был назначен председателем КГБ Беларуси. Иван Тертель родился 8 сентября 1966 года в деревне Привалки (или Привалка), что недалеко от Гродно. TUT.BY побывал на малой родине нового ответственного за госбезопасность страны и послушал, что говорят односельчане о высоком назначении своего земляка.





Лесная деревня Привалки — на самой границе с Литвой: два километра в сторону — и через Неман уже соседняя страна.

— Раней 220 двароў было. А зараз паглядзіце: раз, два, тры хаты — усе нежылыя. Старыя паміраюць, маладым тут няма работы. У нас тут толькі ферма, дзе вырошчваюць бычкоў, — говорит местный житель Мечислав Константинович. Он, говорит, семью Тертелей хорошо знает — сосед все же. Вон та желтая деревянная хата — их.





— Яны, калі яшчэ бацька Станіслаў быў жывы, жылі ў гэнай хаце, а потым мама перабралася у тую, — рассказывает мужчина и показывает на заросший участок и старый серый дом через дорогу.

Маму Ивана Тертеля зовут Анастазия Казимировна, отца (он умер 25 лет назад) — Станислав Янович. Брат Юрий сейчас возглавляет Государственную инспекцию охраны животного и растительного мира при президенте, а раньше командовал пограничным спецназом.





— Нічога дрэннага не магу сказаць ні пра яго, ні пра яго брата Юрыя — добрыя хлопцы, вясковыя, добра вучыліся, бацькам дапамагалі, ў касцёл хадзілі, калі той адчынілі. Ён жа ў савецкія часы закрыты быў. А школа напроців касцёла — дык усіх ганялі, каб не хадзілі. Глядзелі — а мы не баяліся. Але як туды прыйдзеш, дык у школе ўжо наганяй атрымаеш! — вспоминает мужчина.





Иван Тертель, почти 54 года. Окончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище, а также Институт национальной безопасности КГБ Республики Беларусь, в 1996 году — Гродненский государственный университет имени Я. Купалы, в 2017 году — Академию управления при Президенте Республики Беларусь.

Был начальником информационно-аналитической группы оперативного отдела 16-го пограничного отряда пограничных войск. С 2008 по 2013-й — заместитель председателя КГБ Беларуси по обеспечению экономической безопасности и борьбе с коррупцией, потом — заместитель председателя КГБ. В 2011 году после разгона акции протеста в Минске 19 декабря 2010 года был включен в санкционный список ЕС.

4 июня 2020 года назначен председателем КГК Беларуси — и уволен с военной службы в запас по собственному желанию с правом ношения военной формы одежды и знаков различия.

В конце августа 2020 года Тертель попал в санкционный список Литвы.

3 сентября 2020 года назначен на должность председателя КГБ.

Женат, есть сын.





— Такой человек! Хороший он, и брат, и невестки хорошие у Казимировны, — не скрывает эмоций при воспоминаниях об Иване Тертеле местная жительница Алена. Она познакомилась с ним уже во взрослом возрасте: мужа-военного перевели служить под Гродно, так и оказались в Привалках. — Для своих он всегда помощь, приезжает сюда, всех помнит, со всеми на равных разговаривает. И семья хорошая. Помню, была на его свадьбе даже! Они тогда во дворе около дома поставили палатку. Хорошая свадьба была — 200 человек пригласили.

Разговор от высокопоставленного земляка переходит к политике и ситуации в стране.

— А я, знаете, рада, что Лукашенко на выборах остался при власти. Он экономику поднял, держит ее хорошо. Пусть они [недовольные результатами выборов] плачут, что некоторых удавили, но он же старается сделать что-то в жизни, как-то что-то изменить у нас. Я вот не понимаю, что молодежи надо. Почему она работать не хочет? Человек может же добиться всего, чего захочет. Правда же?





Начальную школу в Привалках несколько лет как закрыли. Старое одноэтажное здание скрыто за разросшимися кустарниками и большими деревьями. Сейчас местные дети ездят учиться в Гожу.

— Мы і ў клуб хадзілі. Яго таксама закрылі. — вспоминает Мечислав Константинович. — А помню, збярэмся хлопцамі і пойдзем у суседнюю вёску ў Літву — тут напрамік кіламетры тры да яе. А што зараз? Граніцы! Помню, ўсё Гродна у Друскенікі за едой ездзіла. І мы таксама хадзілі ў магазіны.





Сейчас в Привалках осталось, по словам местных, совсем немного жителей. Часть домов используются как дачи, в некоторых живут приезжие, коренных же с каждым годом все меньше. Посередине деревни — магазин, рядом — деревянный костел. Службы здесь проходят по воскресеньям.

— Прыязджае ксёндз з Гожы служыць. Ну і калі хтосьці памірае. Як раз сёння вось аднаго харанілі.





Об Иване Тертеле жители деревни говорят практически одно и то же: толковый, не зазнается, когда приезжает на малую родину, с односельчанами говорит на равных, деревню свою не забывает, хоть семья уже давно перебралась отсюда в Гродно.

Правда, местные толком и не знают, какую должность занимает их земляк. Говорят: «Недзе там каля Лукашэнкі» — и в регалии односельчанина больше не вникают. Но в то же время замечают, что гордятся земляком, который «зараз в целявiзары».





— А как думаете, если бы он был не толковый и умный — выбился бы в Минске так? — говорит одна из деревенских жительниц и сразу объясняет: Ивана Тертеля, а скорее, его маму, знает как соседку — живут на одной улице. — Я сама-то не местная, замуж сюда вышла.





Местные рассказывают: Иван учился до 4-го класса в школе в Привалках, потом — в Друскининкае. Здесь в этом нет ничего удивительного. В то время многие дети из Привалок так учились: добираться до литовского городка было ближе и удобнее — ходило много рейсовых автобусов. Полтора километра по проселочной дороге — и вот она, трасса. Там еще с десяток километров — и школа. Домой, говорят, возвращались пешком, можно было по лесу срезать несколько километров. Местные все тропки вокруг знали.





Соседи приводят нас во двор дома, в котором проводит лето мама Ивана Тертеля — Анастазия Казимировна.

Женщина сначала соглашается выйти к журналистам поговорить, а потом передумывает.

Мечислав Константинович лишь машет рукой.

— Ай, жэншчыны! Ну другiм разам!





Раньше же Анастазия Казимировна с журналистами все же разговаривала. Например, «Нашай Ніве» она вот что рассказывала о своих сыновьях.

— Учились хорошо. Я даже не скажу, какие предметы были любимыми, — все нравились. Как все, ходили на рыбалку. Спортом увлекались: Юрий даже районное соревнование по настольному теннису выигрывал. Они же деревенские хлопцы, никакой работы не чурались. Раньше давали в колхозе свеклу на прополку, так они и для школы прополют, и для нас, и для бабы с дедом. Я недавно письма из армии Ивана перечитывала, он в Туле служил, так каждый раз просил привет им передать.



Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

Анастазия Казимировна работала всю жизнь культработником: библиотекарем, заведующей местным клубом — хотя и училась в Гродно в химико-технологическом техникуме. Вышла замуж, вернулась на родину — и сменила профессию.

Отец нынешнего главы КГБ Станислав Янович был киномехаником.

— И я, и муж, и родители наши — местные. Только одна бабушка у меня была литовка, из соседней деревни. А знаете, какая моя девичья фамилия? Вейкнер. Может, немецкая, кто его знает, но мы все местные. И по паспорту я не Анастасия, а Анастазия. Если куда-нибудь прихожу, то всегда переспросят: как ваше имя? — рассказывала женщина.

— Жену Иван нашел на свадьбе брата. Тот брал девушку из Лиды себе. А раньше как на свадьбах было: образуется пара как свидетелей, им банты цепляли, и они молодоженов сопровождали. Так вот, со своей женой они были свидетелями, так познакомились, переписывались, а потом поженились. Она тоже из Лиды. Невестки у меня хорошие.





Вспоминая сегодня о Тертеле и телевизоре, все затрагивают тему политики: конечно, говорят, следят за тем, что происходит в стране.

— Нават мая бабка ынтэрнэт асвоіла, усё адтуль, — признается Мечислав Константинович — и, наклоняясь, тихо говорит нам на ушко, что им тут в Привалках кажется, что, может, и зря «все энты пратесты зараз»?

— Ну дабыў бы яшчэ колькі часу — да і ўсё.

Узнав, что в четверг Ивана Тертеля назначили председателем КГБ, Мечислав Константинович удивился: «Аж так?»

— Ну, значыць, будзем новасці глядзець, там нам Iван усё скажа, — смеется мужчина.