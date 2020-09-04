|
МВД: 3 сентября за Лукашенко вышли 10 тысяч, на протестные акции - 850 человек
04.09.2020 11:15 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
МВД опубликовало очередной отчет о массовых акциях в Беларуси. 26 человек были задержаны, об этом
«В поддержку мира, безопасности и спокойствия состоялось 20 массовых мероприятий во всех регионах страны, в которых участвовало около 10 тысяч человек. На территории 9 населенных пунктов страны прошли 30 протестных акций, численность участников на которых составила около 850 человек», — рассказали в МВД.
В Минске люди собрались в 18 местах, в том числе
За участие в акциях задержали 26 человек, семь из них будут дожидаться суда под стражей.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
За участие в акциях задержали 26 человек, семь из них будут дожидаться суда под стражей.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)