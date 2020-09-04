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МВД: 3 сентября за Лукашенко вышли 10 тысяч, на протестные акции - 850 человек

04.09.2020 11:15 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

МВД опубликовало очередной отчет о массовых акциях в Беларуси. 26 человек были задержаны, об этом сообщает пресс-служба ведомства.


«В поддержку мира, безопасности и спокойствия состоялось 20 массовых мероприятий во всех регионах страны, в которых участвовало около 10 тысяч человек. На территории 9 населенных пунктов страны прошли 30 протестных акций, численность участников на которых составила около 850 человек», — рассказали в МВД.

В Минске люди собрались в 18 местах, в том числе возле здания МВД, СК, УВД Миноблисполкома.

За участие в акциях задержали 26 человек, семь из них будут дожидаться суда под стражей.

 
Теги: Минск
 
 
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За участие в акциях задержали 26 человек, семь из них будут дожидаться суда под стражей.
 
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