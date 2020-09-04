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В выходные будет еще тепло, но без дождей и гроз не обойдется

04.09.2020 11:33 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Температура в сентябре ожидается на 1−1,5°С выше средних многолетних значений при климатической норме +11...13 °С. Об этом TUT.BY сообщили в Белгидромете Минприроды.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

5 сентября, в субботу, ночью местами, а днем в отдельных районах по западу страны пройдут кратковременные дожди. В дневные часы местами в западных районах прогремят грозы. Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман. Температура воздуха ночью составит +10…15°С, местами +7…9°С, а днем будет +19…25°С.

В воскресенье, 6 сентября, ночью в западных и центральных районах, утром и днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, местами с грозами. Температура воздуха ночью составит +10…16 °С, а днем +17…23 °С, по юго-востоку будет немного теплее и здесь +24…26°С.

В начале следующей недели сохранится влияние атмосферных фронтов, которые будут смещаться с Западной Европы.

7 сентября, в понедельник, преимущественно по юго-восточной половине Беларуси пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ночью и утром слабый туман. Температура воздуха минимальная ночью +7…13°С, максимальная днем +16…22 °С; по юго-востоку в ночные часы +14…16°С, днем +23…26°С.

Во вторник, 8 сентября, ночью на большей части территории, днем местами по стране ожидаются кратковременные дожди, возможны грозы. Ночью и утром слабый туман. Температура воздуха минимальная ночью от +7°С по северо-западу до +15°С по юго-востоку страны, максимальная днем +14…20°С.

 
 
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Температура в сентябре ожидается на 1−1,5°С выше средних многолетних значений при климатической норме +11…13°С. Об этом TUT.BY сообщили в Белгидромете Минприроды.
 
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