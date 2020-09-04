ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Бело-красно-белый и красно-зеленый. Во дворике «перемен» - новая инсталляция

04.09.2020 11:33 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Жители двора на Червякова — Сморговском тракте не сдаются, там сегодня утром заметили новую инсталляцию. На заборе, с которого милиция уже снимала БЧБ-ленты, появились новые. На этот раз их повесили в виде бело-красно-белого и красно-зеленого флагов.


Фото: читатель TUT.BY

Только вчера в знаменитый двор приезжали силовики. Шесть сотрудников милиции в форме и еще четыре неизвестных в штатском. Они снимали с забора сотни бело-красно-белых лент, которые повесили местные жители.

За ночь ленты на заборе снова появились. На этот раз они символизируют не только бело-красно-белый, но и красно-зеленый флаги.

TUT.BY уже спрашивал у местных жителей, зачем они вешают во дворе флаги и снова и снова восстанавливают мурал с «диджеями перемен».

— У людей просто накипело. Дело ведь не во флаге. Никто не хочет ни в Евросоюз, ни в Россию, мы просто хотим справедливости, — объясняла нам позицию местных Юлия, которая живет в доме № 3 по Сморговскому тракту.


Фото: читатель TUT.BY

Фото: читатель TUT.BY

Фото: читатель TUT.BY

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Жители двора на Червякова - Сморговском тракте не сдаются, там сегодня утром заметили новую инсталляцию. На заборе, с которого милиция уже снимала БЧБ-ленты,...
 
Новости дня
Новости общества
 
Как будет ходить городской транспорт во время ремонта площади Богушевича
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

03.09.2020
Mir24.TV Belarus
04.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика