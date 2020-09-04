Бело-красно-белый и красно-зеленый. Во дворике «перемен» - новая инсталляция

Источник материала: Tut.by

Жители двора на Червякова — Сморговском тракте не сдаются, там сегодня утром заметили новую инсталляцию. На заборе, с которого милиция уже снимала БЧБ-ленты, появились новые. На этот раз их повесили в виде бело-красно-белого и красно-зеленого флагов.



Фото: читатель TUT.BY

Только вчера в знаменитый двор приезжали силовики. Шесть сотрудников милиции в форме и еще четыре неизвестных в штатском. Они снимали с забора сотни бело-красно-белых лент, которые повесили местные жители.

За ночь ленты на заборе снова появились. На этот раз они символизируют не только бело-красно-белый, но и красно-зеленый флаги.

TUT.BY уже спрашивал у местных жителей, зачем они вешают во дворе флаги и снова и снова восстанавливают мурал с «диджеями перемен».

— У людей просто накипело. Дело ведь не во флаге. Никто не хочет ни в Евросоюз, ни в Россию, мы просто хотим справедливости, — объясняла нам позицию местных Юлия, которая живет в доме № 3 по Сморговскому тракту.



Фото: читатель TUT.BY



Фото: читатель TUT.BY



Фото: читатель TUT.BY