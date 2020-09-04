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Бело-красно-белый и красно-зеленый. Во дворике «перемен» - новая инсталляция
04.09.2020 11:33 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Жители двора на Червякова — Сморговском тракте не сдаются, там сегодня утром заметили новую инсталляцию. На заборе, с которого милиция уже снимала БЧБ-ленты, появились новые. На этот раз их повесили в виде бело-красно-белого и красно-зеленого флагов.
Только вчера в знаменитый двор
За ночь ленты на заборе снова появились. На этот раз они символизируют не только бело-красно-белый, но и красно-зеленый флаги.
TUT.BY уже
— У людей просто накипело. Дело ведь не во флаге. Никто не хочет ни в Евросоюз, ни в Россию, мы просто хотим справедливости, — объясняла нам позицию местных Юлия, которая живет в доме № 3 по Сморговскому тракту.
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Жители двора на Червякова - Сморговском тракте не сдаются, там сегодня утром заметили новую инсталляцию. На заборе, с которого милиция уже снимала БЧБ-ленты,...
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