В Мингорисполкоме не говорят, будет в этом году День города или нет

Источник материала: Tut.by

Во вторые выходные сентября в Минске традиционно проходят праздничные мероприятия по случаю Дня города. Обычно к нему готовятся заранее: повсюду вывешиваются флаги и транспаранты, в интернете и СМИ появляются афиши с программой праздника. Но в этом году все иначе. Журналист «Еврорадио» спросила в Мингорисполкоме и в районных администрациях, чего ждать.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В Мингорисполкоме не говорят, будут ли отмечать минчане День города в этом году или нет.

— Чуть позже, — говорит специалист по вопросам СМИ Елена Мохор. — Программа сейчас обсуждается, но пока не утверждается. Давайте дождемся понедельника.

А вот в администрациях районов с ответами не тянут.

Праздничные мероприятия в День города на территории парковых зон проводиться не будут — говорят во Фрунзенском районе. Почему? «Не запланированы».

В администрации Центрального района рассказывают, что праздника в Парке Победы, как в прошлом году, не будет. Из-за эпидемиологической ситуации не запланированы также никакие концерты под открытым небом.

— В основном все мероприятия пройдут на закрытых площадках, — говорит начальник управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи администрации Юрий Цаба. — Тематические проекты будут представлены в литературном музее Янки Купалы и галерее Савицкого, в музее Великой Отечественной войны пройдет выставка «Война глазами фронтовых художников», также будут организованы площадки в учреждениях образования. Наиболее яркие — в 16-й и 36-й гимназиях, для детей и подростков в Центре внешкольной работы «Контакт» пройдет историко-познавательная игра.

Что касается уличной торговли в районе Дворца спорта или исторического центра, по словам собеседника, подробности можно будет уточнить только в Мингорисполкоме.

Уже известно, что 6-й Минский полумарафон, который по традиции проходит в эти же дни, отменен. Официальная причина: проведение мероприятия может угрожать здоровью и безопасности участников.

Добавим, что Мингорисполком искал специалистов с идеями по Дню города — объявление публиковали в телеграм-канале «Минск.Официально» 24 августа. Там же говорилось, что столица отметит свой день рождения 12 и 13 сентября.

«Если у вас есть свежие идеи и опыт организации городских праздников, которые уже полюбились горожанам и гостям города, звоните нам», — писал Мингорисполком.

Нашли организаторов праздника для Минска или нет, не сообщалось.

«Еврорадио» добавляет, что в последние выходные августа должны были отпраздновать сразу два праздника жители Солигорска: День города и День шахтера. Там мероприятия отменили после забастовки работников «Беларуськалия».