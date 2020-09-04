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В центре Могилева в выходные снова будет работать ярмарка - с продажей овощей и мяса
04.09.2020 12:17 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Могилеве 5 и 6 сентября снова будет работать осенняя ярмарка в центре города — на площади около торгового центра «Атриум»,
Торговые ряды будут работать с 11.00 до 18.00. Продавать тут будут фрукты, овощи, мясо, рыбу и продукцию из них.
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