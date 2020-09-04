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Много-много выставок литературы, спорт и салют. Как пройдет День белорусской письменности в Белыничах
04.09.2020 12:37 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Белыничах в это воскресенье, 6 сентября, будут праздновать День белорусской письменности. Начнется он рано утром с выставок-продаж книг, в том числе церковных, а завершится фейерверком. Программу праздника
А
Программа Дня белорусской письменности в Белыничах
08.00 — 20.00
Выставка-продажа книг, церковной утвари, меда, печенья, сувениров. Выставка литературы национально-культурных объединений. Площадка с экспозициями библиотек области. Презентация международного фестиваля «Магутны Божа». Концерты духовной музыки. Чтение поэзии иеромонаха Василия (Жудро). Все это — на площадка около храма Белыничской иконы Божьей Матери.
08.30
Служба и зажжения Святого огня в храме Белыничской иконы Божьей Матери. Крестный ход.
09.00 — 20.00
Выставка-вернисаж изобразительного и поэтического творчества, перформанс «Живые портреты», концерты, работа торговых рядов. В течение всего дня будут работать разнообразные тематические площадки, торговые ряды, в том числе ярмарка предприятий Могилевской области — все на улице Советской.
В парке «Липовая роща» будет работать детская площадка с концертом, конкурсами, выставками детской литературы.
10.00
Старт квест-игры «Сокровища князя Гольшанского» по произведениям Владимира Короткевича (площадь напротив здания Белыничского райсполкома).
10.00 — 19.00
Спортивные соревнования на стадионе в парке «Липовая роща».
10.30
Открытие скульптурной композиции, посвященной Белыничской иконе Божьей Матери, на площади около церкви.
11.00
Торжественное открытие нового музея Белыничского художественного музея им. Бялыницкого-Бирули.
12.00 — 14.00
Торжественное открытие Дня белорусской письменности. Вручение Национальной литературной премии на главной сцене на улице Советской.
14.30 — 18.00
Показ художественных и мультипликационных фильмов на мове. Моноспектакль Николая Стешица «Синяя-синяя» к 90-летию Владимира Короткевича (медиацентр «Зорка» в здании кинотеатра).
15.40
Закладка аллеи городов-столиц Дня белорусской письменности в парке «Липовая роща».
19.00 — 21.00
Закрытие Дня белорусской письменности. Фейерверк, салют (главная сцена на улице Советской).
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Много-много выставок литературы, спорт и салют. Как пройдет День белорусской письменности в Белыничах
Праздник будет уже в это воскресенье, 6 сентября.
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