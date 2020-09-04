Много-много выставок литературы, спорт и салют. Как пройдет День белорусской письменности в Белыничах

Источник материала: Tut.by

В Белыничах в это воскресенье, 6 сентября, будут праздновать День белорусской письменности. Начнется он рано утром с выставок-продаж книг, в том числе церковных, а завершится фейерверком. Программу праздника опубликовал облисполком.



Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

А тут мы рассказывали , как город готовят ко Дню белорусской письменности: снесли старое здание библиотеки, построили часовню на костях, отремонтировали здание райисполкома и построили странную площадь-«аппендикс».

Программа Дня белорусской письменности в Белыничах

08.00 — 20.00

Выставка-продажа книг, церковной утвари, меда, печенья, сувениров. Выставка литературы национально-культурных объединений. Площадка с экспозициями библиотек области. Презентация международного фестиваля «Магутны Божа». Концерты духовной музыки. Чтение поэзии иеромонаха Василия (Жудро). Все это — на площадка около храма Белыничской иконы Божьей Матери.

08.30

Служба и зажжения Святого огня в храме Белыничской иконы Божьей Матери. Крестный ход.

09.00 — 20.00

Выставка-вернисаж изобразительного и поэтического творчества, перформанс «Живые портреты», концерты, работа торговых рядов. В течение всего дня будут работать разнообразные тематические площадки, торговые ряды, в том числе ярмарка предприятий Могилевской области — все на улице Советской.

В парке «Липовая роща» будет работать детская площадка с концертом, конкурсами, выставками детской литературы.

10.00

Старт квест-игры «Сокровища князя Гольшанского» по произведениям Владимира Короткевича (площадь напротив здания Белыничского райсполкома).

10.00 — 19.00

Спортивные соревнования на стадионе в парке «Липовая роща».

10.30

Открытие скульптурной композиции, посвященной Белыничской иконе Божьей Матери, на площади около церкви.

11.00

Торжественное открытие нового музея Белыничского художественного музея им. Бялыницкого-Бирули.

12.00 — 14.00

Торжественное открытие Дня белорусской письменности. Вручение Национальной литературной премии на главной сцене на улице Советской.

14.30 — 18.00

Показ художественных и мультипликационных фильмов на мове. Моноспектакль Николая Стешица «Синяя-синяя» к 90-летию Владимира Короткевича (медиацентр «Зорка» в здании кинотеатра).

15.40

Закладка аллеи городов-столиц Дня белорусской письменности в парке «Липовая роща».

19.00 — 21.00

Закрытие Дня белорусской письменности. Фейерверк, салют (главная сцена на улице Советской).

Если не знаете, как доехать до Белыничей, тут есть расписание маршрутов из Могилева, Минска, Бобруйска, Дрибина и из различных населенных пунктов Белыничского района. Имейте ввиду, что некоторые маршрутки Могилев — Минск — Могилев тоже заезжают в Белыничи по пути следования — уточняйте это у оператора.