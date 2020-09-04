«Был прикован к кровати наручниками, под охраной». Авто минчанина остановили люди в черном, теперь грозит срок

Источник материала: Tut.by

Как рассказывает Ирина, ночью 12 августа она узнала: муж находится в 5-й клинической больнице. У него черепно-мозговая травма, глухота. Чуть позже стало известно — машину Александра остановили люди в черном, теперь минчанин фигурант уголовного дела.



Так выглядел Александр после задержания. Фото: предоставлено читателем

— Все произошло 12 августа около 20.00. Как мне потом сказали, муж поворачивал с Мельникайте на проспект Победителей, дорога была пустая. И в этот момент машину остановили вооруженные люди, около 10 человек, сказали выходить из машины. Он не согласился и тогда услышал, что будут стрелять, эти люди стали бить стекла, муж уехал. Теперь, по версии следствия, он наехал на ногу милиционера, — рассказывает TUT.BY Ирина, жена задержанного минчанина.

Александру 45 лет, в тот вечер он возвращался домой, но не доехал. Мужчина был задержан возле стелы, его «Шкода Кодиак» до сих пор на штраф-стоянке.

— При задержании в машине выбили стекла, так достали мужа из салона и избили. Что было дальше, не знаю. Ночью со мной связался медперсонал 5-й больницы, сообщил, что Александр поступил с диагнозом черепно-мозговая травма, глухота, при этом был сильно избит, — продолжает говорить Ирина.

За это время в палату к Александру никого из родных не пустили.

— Он прикован наручниками к кровати, возле него 3−4 человека, которые охраняют, — уточняет наша собеседница.

В отношении Александра возбуждено уголовное дело по ст. 364 УК (Насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел). Санкция от ареста до лишения свободы до шести лет.

— Сейчас мы просим отозваться всех, кто видел, что происходило вечером 12 августа с моим мужем. Нам важно установить все детали, возможно, задержания мужа и его избиение попало на видеорегистратор или камеры кафе, магазинов. Если вам что-то известно, пишите по адресу irinatrotskaya75@gmail.com, — обращается к читателям TUT.BY Ирина.

В четверг Александра из больницы перевели в СИЗО № 1 на улице Володарского.

— По данному происшествию Следственный комитет в том числе разбирается, — заявил Сергей Кабакович, официальный представитель СК.