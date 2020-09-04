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Девочку, ушедшую за учебниками и пропавшую в Гродно 31 августа, в бессознательном состоянии нашли в лесу

04.09.2020 13:31 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

4 сентября милиционеры и военнослужащие нашли пропавшую 31 августа Александру Силко. В последний день лета, напомним, девочка ушла в школу за учебниками — и домой не вернулась.

Александру нашли в лесу вблизи деревни Чеховщина Гродненского района. На момент обнаружения девушка лежала на земле без сознания. Сейчас врачи оказывают ей помощь.

Поиски подростка не прекращались с момента сообщения об исчезновении. К поисковым мероприятиям подключились и волонтеры.

Милиция искренне благодарит людей, которые не остались безучастны к судьбе Александры. Спасибо вам за помощь! Уверены, что врачи сделают все возможное для скорейшего выздоровления Александры.

 
 
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4 сентября милиционеры и военнослужащие нашли пропавшую 31 августа Александру Силко. В последний день лета, напомним, девочка ушла в школу за учебниками - и домой не...
 
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