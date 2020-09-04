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"Народная Воля" заявляет о блокаде газеты властями и обращается за помощью к читателям

04.09.2020 13:43 — Новости Общества | БелаПАН  
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Источник материала: БелаПАН

Минск, 4 сентября. Редакция негосударственной газеты "Народная воля" заявляет о продолжающейся блокаде издания со стороны властей и просит читателей о помощи. 

Редакции по-прежнему отказывают в доступе как к государственной типографии, так и к экспедиции "Белпочты" и "Белсоюзпечати", которые занимаются распространением периодических изданий. "Вот уже пятый номер "Народной Воли" мы оттиражировали под Москвой. Какова дальнейшая судьба? Если до понедельника не загорится "зеленый свет" в Беларуси, то номер за вторник появится только при одном условии — если на счету редакции будут финансовые средства для перечисления их российской типографии", — говорится в обращении, размещенном на сайте газеты. 

В нем отмечается, что выход каждого номера "Народной Воли" без возможности реализации значительной части тиража через киоски "несет для редакции огромные потери". "К тому же нужно еще добавить немалые расходы на транспортные и другие услуги", — сказано в обращении. 

Редакция видит один выход из ситуации — обратиться за помощью к читателям, чтобы "издавать "Народную Волю" вместе". "Сегодня, как никогда, в Беларуси должно звучать слово правды, слово в защиту прав людей, которые хотят жить в свободной стране, где власти не будут фальсифицировать результаты голосования во время президентских выборов, где верховенство закона станет нормой для всех", — подчеркивает редакция. 

В обращении указаны банковские реквизиты для перечисления средств.


Ирина Турчина, БелаПАН.

 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 4 сентября. Редакция негосударственной газеты "Народная воля" заявляет о продолжающейся блокаде издания со стороны властей и просит читателей о помощи.  ...
 
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