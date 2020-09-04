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"Народная Воля" заявляет о блокаде газеты властями и обращается за помощью к читателям
04.09.2020 13:43 — Новости Общества | БелаПАН
Источник материала: БелаПАН
Минск, 4 сентября. Редакция негосударственной газеты "Народная воля" заявляет о продолжающейся блокаде издания со стороны властей и просит читателей о помощи.
Редакции по-прежнему отказывают в доступе как к государственной типографии, так и к экспедиции "Белпочты" и "Белсоюзпечати", которые занимаются распространением периодических изданий. "Вот уже пятый номер "Народной Воли" мы оттиражировали под Москвой. Какова дальнейшая судьба? Если до понедельника не загорится "зеленый свет" в Беларуси, то номер за вторник появится только при одном условии — если на счету редакции будут финансовые средства для перечисления их российской типографии", — говорится в
Редакция видит один выход из ситуации — обратиться за помощью к читателям, чтобы "издавать "Народную Волю" вместе". "Сегодня, как никогда, в Беларуси должно звучать слово правды, слово в защиту прав людей, которые хотят жить в свободной стране, где власти не будут фальсифицировать результаты голосования во время президентских выборов, где верховенство закона станет нормой для всех", — подчеркивает редакция.
Ирина Турчина, БелаПАН.
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Минск, 4 сентября. Редакция негосударственной газеты "Народная воля" заявляет о продолжающейся блокаде издания со стороны властей и просит читателей о помощи. ...
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