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В МГЛУ ОМОН жестко задерживает студентов

04.09.2020 13:49 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В МГЛУ — жесткие задержания студентов. Они начались после того, как студенты спели «Марсельезу» в холле учебного заведения. Об этом TUT.BY сообщили читатели.

До того, как в университете появились силовики, студенты пели «Марсельезу» (гимн Французской Республики) на английском языке.

Студенты сообщали, что во дворе университета стояли три автобуса без номеров, внутри был ОМОН.

Судя по видео, задержания происходили жестко.

— В холле присутствовало несколько человек из администрации. Все были в шоке, — сообщают очевидцы.

Точно задержаны по крайней мере трое студентов, пишут в одной из тематических студенческих групп. Где молодые люди сейчас, неизвестно.

Студентка 2-го курса переводческого факультета со слезами рассказала о задержаниях.

— Начали петь песню «Марсельезу», тут врывается ОМОН и начинает кричать: «С***», если вы не пойдете на занятия, сейчас всех заберут. Парней сразу начали хватать, — плачет девушка. — Просто говорят: «С***», заткнись, сейчас и тебя заберем! Как нас только ни называли. И просто всех девочек, которые пытались отбить парня с четвертого курса, откидывали. А администрация стояла и ничего не делала!

 
 
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В МГЛУ - жесткие задержания студентов. Они начались после того, как студенты спели «Марсельезу». Об этом TUT.BY сообщили читатели.
 
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