«Материалы, дестабилизирующие обстановку». В Жодино закрыли телеканал, который после выборов вдруг показал правду

Источник материала: Tut.by

В Жодино закрыли местный телеканал «Сфера» — с формулировкой «из-за материалов, дестабилизирующих обстановку среди населения города». Телевизионщики после выборов показывали в том числе разгоны на акциях протеста и забастовки.



Мирные акции протеста после выборов в Жодино. Фото: Глеб Малофеев, TUT.BY

Еще 14 августа жодинский телеканал «Сфера» прекратил вещание. 15 августа на собрании учредителей директора телеканала Эльшада Акберова отстранили от должности, а сам канал сначала лишили частоты, а затем и вовсе закрыли.

Коллектив отправил в исполком письмо с вопросом: а что, собственно, происходит, и в чем причина?

Исполком ответил: причинами такого решения стали показы телеканалом «видео с насильственными разгонами пикетов зарубежного происхождения», «ретрансляции материалов каналов, запрещенных на территории Беларуси», «мнения иностранных политологов о нестабильной ситуации в Беларуси».



Первый городской телеканал «Сфера» открылся в августе 2008 года. Учредителями выступили горисполкомовская газета «Жодзінскія навіны», а также ООО «Гараторг-Сервис».

— И во время избирательной кампании, и во время выборов мы не смогли делать собственные честные репортажи. О том, какой беспредел творился после выборов в нашем городе, молчало руководство города. Людей хватали, избивали, тащили и увозили. Все делали вид, что ничего не происходит. Народ ждал реакции — а мы были телеканалом, который молчал. После выборов, которые прошли в нашем городе, по мнению горожан, с фальсификациями, мы не выпустили ни одного сюжета. Последней каплей для нас стал тот день, когда у проходной БЕЛАЗа в день предупредительного митинга перед забастовкой председатель исполкома не смог ответить на вопросы горожан. А потом, перед почти 5 тыс. жителей не смог ответить ни на один вопрос, — рассказывал ранее директор канала Эльшад Акберов местному изданию EX-PRESS.BY.

На канале «Сферы» в YouTube нет ни одного видео в период с досрочного голосования до момента, когда вещание уже прекратилось — когда ребята записали ролик, где на улицах города их после закрытия поддерживают горожане.

Эфиров с дней после выборов в YouTube нет — не выкладывали, говорит Эльшад Акберов. Все хранится в офисе телекомпании, но доступа у него туда больше нет.

Известно, что 11 августа телеканал «Сфера» разместил видеообращение к жодинскому ГОВД и правоохранительным органам Беларуси от настоящих офицеров милиции, затем 13-го показал кадры с забастовки на БЕЛАЗе, кадры избиений милицией протестующих, также в эфир телеканала пустили трансляцию программ российских блогеров Ильи Варламова и Максима Каца.

— Мы догадывались, что последует за всем этим. Но иначе мы поступить не могли. Все видели, что происходит в стране в эти дни. И как только появился интернет, мы решили это показать, — рассказал TUT.BY Эльшад Акберов.

Сейчас местные телевизионщики делятся новостями в соцсетях и собирают деньги на открытие нового свободного от цензуры телеканала. Пока собрали только 200 рублей.