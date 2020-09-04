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«Материалы, дестабилизирующие обстановку». В Жодино закрыли телеканал, который после выборов вдруг показал правду
04.09.2020 14:07 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Жодино закрыли местный телеканал «Сфера» — с формулировкой «из-за материалов, дестабилизирующих обстановку среди населения города». Телевизионщики после выборов показывали в том числе разгоны на акциях протеста и забастовки.
Еще 14 августа жодинский телеканал «Сфера» прекратил вещание. 15 августа на собрании учредителей директора телеканала Эльшада Акберова отстранили от должности, а сам канал сначала лишили частоты, а затем и вовсе закрыли.
Коллектив отправил в исполком письмо с вопросом: а что, собственно, происходит, и в чем причина?
Исполком ответил: причинами такого решения стали показы телеканалом «видео с насильственными разгонами пикетов зарубежного происхождения», «ретрансляции материалов каналов, запрещенных на территории Беларуси», «мнения иностранных политологов о нестабильной ситуации в Беларуси».
— И во время избирательной кампании, и во время выборов мы не смогли делать собственные честные репортажи. О том, какой беспредел творился после выборов в нашем городе, молчало руководство города. Людей хватали, избивали, тащили и увозили. Все делали вид, что ничего не происходит. Народ ждал реакции — а мы были телеканалом, который молчал. После выборов, которые прошли в нашем городе, по мнению горожан, с фальсификациями, мы не выпустили ни одного сюжета. Последней каплей для нас стал тот день, когда у проходной БЕЛАЗа в день предупредительного митинга перед забастовкой председатель исполкома не смог ответить на вопросы горожан. А потом, перед почти 5 тыс. жителей не смог ответить ни на один вопрос, —
На канале «Сферы» в YouTube нет ни одного видео в период с досрочного голосования до момента, когда вещание уже прекратилось — когда ребята записали ролик, где на улицах города их после закрытия поддерживают горожане.
Эфиров с дней после выборов в YouTube нет — не выкладывали, говорит Эльшад Акберов. Все хранится в офисе телекомпании, но доступа у него туда больше нет.
Известно, что 11 августа телеканал «Сфера» разместил видеообращение к жодинскому ГОВД и правоохранительным органам Беларуси от настоящих офицеров милиции, затем 13-го показал кадры с забастовки на БЕЛАЗе, кадры избиений милицией протестующих, также в эфир телеканала пустили трансляцию программ российских блогеров Ильи Варламова и Максима Каца.
— Мы догадывались, что последует за всем этим. Но иначе мы поступить не могли. Все видели, что происходит в стране в эти дни. И как только появился интернет, мы решили это показать, — рассказал TUT.BY Эльшад Акберов.
Сейчас местные телевизионщики делятся новостями в
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«Материалы, дестабилизирующие обстановку». В Жодино закрыли телеканал, который после выборов вдруг показал правду
В Жодино закрыли местный телеканал с формулировкой из-за «материалов, дестабилизирующих обстановку среди населения города.
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