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СК проверит все заявления на действия силовиков во время протестных акций
04.09.2020 14:39 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК,4 сен - Sputnik. Следственный комитет Беларуси проводит разбирательства по всем поступающим в ведомство сообщениям о действиях сотрудников правоохранительных органов во время протестных акций, заявили в ведомстве.
© Sputnik / Кирилл Каллиников
Массовые
В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли спецсредства, в частности, светошумовые гранаты и резиновые пули.
"Следственный комитет продолжает разбираться по потупившим и еще поступающим сообщениям и заявлениям, проводятся следственные действия, назначаются экспертные исследования по каждому материалу", - сообщил Sputnik в пятницу начальник отдела информации и связи с общественностью СК республики Сергей Кабакович.
По его словам, следователями изучаются, в том числе записи с камер видеонаблюдения и показания очевидцев и свидетелей.
"Тщательнейшим и подробнейшим образом Следственный комитет разбирается во всех обстоятельствах. В каждом отдельном случае следователями будет дана принципиальная правовая оценка, в установленные законом сроки", - подчеркнул Кабакович.
По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков
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По каждому отдельному случаю следователями будет дана принципиальная правовая оценка, в установленные законом сроки, заверили в СК.
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