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СК проверит все заявления на действия силовиков во время протестных акций

04.09.2020 14:39 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК,4 сен - Sputnik. Следственный комитет Беларуси проводит разбирательства по всем поступающим в ведомство сообщениям о действиях сотрудников правоохранительных органов во время протестных акций, заявили в ведомстве.

© Sputnik / Кирилл Каллиников
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Массовые протестные акции начались по всей Беларуси 9 августа после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий глава государства Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. 

В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли спецсредства, в частности, светошумовые гранаты и резиновые пули.

"Следственный комитет продолжает разбираться по потупившим и еще поступающим сообщениям и заявлениям, проводятся следственные действия, назначаются экспертные исследования по каждому материалу", - сообщил Sputnik в пятницу начальник отдела информации и связи с общественностью СК республики Сергей Кабакович.

По его словам, следователями изучаются, в том числе записи с камер видеонаблюдения и показания очевидцев и свидетелей.

"Тщательнейшим и подробнейшим образом Следственный комитет разбирается во всех обстоятельствах. В каждом отдельном случае следователями будет дана принципиальная правовая оценка, в установленные законом сроки", - подчеркнул Кабакович.

По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них сотрудники правоохранительных органов.

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Теги: Минск
 
 
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По каждому отдельному случаю следователями будет дана принципиальная правовая оценка, в установленные законом сроки, заверили в СК.
 
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