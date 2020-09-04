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В четырех крупнейших городах Беларуси прошел "Диктант Победы-2020"

04.09.2020 15:27 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 4 сен – Sputnik. Участникам диктанта в Минске, Бресте, Гомеле и Могилеве стали сотни человек. Им предлагалось написать исторический диктант на тему событий Великой Отечественной войны. Победители получат особые призы.

Важность выбранной темы подчеркнул глава Россотрудничества в Беларуси Эдуард Крусткалн, выступивший с приветственным словом перед началом диктанта. Он напомнил, что в той войне русский и белорусский народы вместе с народами других советских республик лишь сообща смогли одолеть врага.

© Photo : Россотрудничество
Руководитель представительства Россотрудничества в Беларуси Эдуард Крусткалн

"Диктант Победы" - международная историческая акция, которая позволяет проверить свои знания о событиях 1941-1945 годов. Диктант впервые прошел в 2019 году, участие в акции приняли более 150 тысяч человек. В 2020-м акция состоялась 3 сентября и была приурочена к годовщине победы. Потому и число стран-участников было символично – ровно 75, по числу лет.

© Sputnik Сергей Пушкин
"Диктант Победы" написали в Минске - видео

Причем площадки могут располагаться не только в российских культурных центрах, либо школах государств-участников, но и в довольно необычных местах. Так, военнослужащие РФ в этом году писали его на высочайшей точке Европы – горе Эльбрус.

Общее число площадок для ее проведения превысило 11 тысяч, в том числе – в интернете, и белорусы вошли в число примерно миллиона человек.

Организаторами выступили ведущие российские общественные, военно-исторические и гуманитарные объединения, политические партии.

 
Теги: Брест, Гомель
 
 
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Гражданам предлагалось вспомнить знаменитых участников и главные события военных 1941-1945 годов.
 
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