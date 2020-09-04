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Чудеса обжалования. Витебский бизнесмен и его сын после выборов попали в ИВС, а потом решили оспорить в суде
04.09.2020 15:35 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В среднюю школу № 45 в Витебске вечером 9 августа приехал ОМОН и жестко задержал тех, кто пришел к избирательным участкам, чтобы узнать итоги голосования на выборах. Причем в автозаки попали и случайные прохожие. Среди задержанных были директор ювелирной кампании «Эго-Арт» из Витебска Дмитрий Рабунский, а также его сын — художник Станислав Рабунский. Они провели в ИВС 5 суток. Бизнесмен рассказал TUT.BY свою историю.
— Я пришел к СШ № 45 вместе с сыном Стасом. Мы с ним там голосовали, в этой школе учатся два моих младших сына. Сидели со Станиславом на парапете, общались. Вдруг всех, кто находился возле школы, окружил ОМОН, раздалась команда: «Пакуем всех!». Всех и «спаковали». Нас с сыном забрали вместе, отвезли в ИВС. Там мы отсидели 5 суток, — рассказывает Дмитрий Рабунский. — Избитых среди нас было двое, мы со Стасом целы, у меня только содрана кожа на колене.
Отца и сына обвинили по части 1 статьи 23.34 КоАП — в нарушении порядка организации или проведения массовых мероприятий.
В протоколе написали, что Дмитрий Рабунский якобы выкрикивал «Стоп, таракан!», «Ганьба», «Жыве Беларусь!» и другие лозунги. Суд дал ему 10 суток ареста. Но мужчина вышел на свободу раньше — через пять суток, когда из ИВС во всей стране начали массово отпускать задержанных после выборов.
— Также в протоколе отмечалось, что я «мешал комиссии проводить выборы». Но это полная «лухта», — уверяет Дмитрий. — Все рапорты были написаны, как под копирку. То есть все мы активно «митинговали». К слову, вместе с нами задержали и полковника милиции в отставке и еще одного бывшего сотрудника УВД.
Напомним, возле СШ № 45 ОМОН 9 августа
— В итоге все задержанные получили по 7−10−15 суток. Мне, конечно, отмерили «пятнашку», — рассказывал TUT.BY Сергей Михасев. — Но каков был мой шок, когда я увидел рапорт милиционера Первомайского РОВД. Я узнал, что принимал активное участие в митинге, активно выкрикивал лозунги «Уходи», «Жыве Беларусь». Я был просто в шоке. За то время, когда мы сидели около школы, не было ни одного выкрика, конфликта, шума, хлопков. На видео хорошо видно, что мы сидели, до ближайших людей метров 30−40.
В соцсети и телеграм-каналы попали видео, как силовики задерживают людей возле СШ № 45. На одном из них, как говорит Дмитрий Рабунский, есть он и его сын.
Видео задержания горожан возле СШ № 45 от читательницы TUT.BY:
— В начале видео мы сидим на парапете, отдельно от людей. И там видно, что возле школы нет никакого митинга, и никто не выкрикивает лозунги. Мы с сыном также ничего не кричали, — поясняет мужчина.
Дмитрий и Станислав Рабунские обжаловали постановления суда Первомайского района от 12 августа в областном суде.
Видео из областного суда по обжалованию решения суда Первомайского района Витебска предоставлено Дмитрием Рабунским:
— И очень интересно! — комментирует бизнесмен. — Сыну отменили решение первого суда, а мне же снизили срок — с 10 до 4 суток. Хотя по факту я провел в ИВС 5 суток. Получается, сын не виновен, а я виновен. При этом забирали нас вместе, и протоколы были одинаковые.
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Чудеса обжалования. Витебский бизнесмен и его сын после выборов попали в ИВС, а потом решили оспорить в суде
В среднюю школу № 45 в Витебске вечером 9 августа приехал ОМОН и жестко задержал тех, кто пришел к избирательным участкам, чтобы узнать итоги голосования на...
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