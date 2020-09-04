Чудеса обжалования. Витебский бизнесмен и его сын после выборов попали в ИВС, а потом решили оспорить в суде

Источник материала: Tut.by

В среднюю школу № 45 в Витебске вечером 9 августа приехал ОМОН и жестко задержал тех, кто пришел к избирательным участкам, чтобы узнать итоги голосования на выборах. Причем в автозаки попали и случайные прохожие. Среди задержанных были директор ювелирной кампании «Эго-Арт» из Витебска Дмитрий Рабунский, а также его сын — художник Станислав Рабунский. Они провели в ИВС 5 суток. Бизнесмен рассказал TUT.BY свою историю.



Дмитрий Рабунский. Фото: инстаграм Дмитрия Рабунского

— Я пришел к СШ № 45 вместе с сыном Стасом. Мы с ним там голосовали, в этой школе учатся два моих младших сына. Сидели со Станиславом на парапете, общались. Вдруг всех, кто находился возле школы, окружил ОМОН, раздалась команда: «Пакуем всех!». Всех и «спаковали». Нас с сыном забрали вместе, отвезли в ИВС. Там мы отсидели 5 суток, — рассказывает Дмитрий Рабунский. — Избитых среди нас было двое, мы со Стасом целы, у меня только содрана кожа на колене.

Отца и сына обвинили по части 1 статьи 23.34 КоАП — в нарушении порядка организации или проведения массовых мероприятий.

В протоколе написали, что Дмитрий Рабунский якобы выкрикивал «Стоп, таракан!», «Ганьба», «Жыве Беларусь!» и другие лозунги. Суд дал ему 10 суток ареста. Но мужчина вышел на свободу раньше — через пять суток, когда из ИВС во всей стране начали массово отпускать задержанных после выборов.



ИВС в Витебске. Фото: Татьяна Матвеева, TUT.BY

— Также в протоколе отмечалось, что я «мешал комиссии проводить выборы». Но это полная «лухта», — уверяет Дмитрий. — Все рапорты были написаны, как под копирку. То есть все мы активно «митинговали». К слову, вместе с нами задержали и полковника милиции в отставке и еще одного бывшего сотрудника УВД.

Напомним, возле СШ № 45 ОМОН 9 августа задержал экс-замначальника УВД Сергея Михасева и его товарища, тоже полковника. Михасев пришел к школе, чтобы увидеть протокол по своему участку.

— В итоге все задержанные получили по 7−10−15 суток. Мне, конечно, отмерили «пятнашку», — рассказывал TUT.BY Сергей Михасев. — Но каков был мой шок, когда я увидел рапорт милиционера Первомайского РОВД. Я узнал, что принимал активное участие в митинге, активно выкрикивал лозунги «Уходи», «Жыве Беларусь». Я был просто в шоке. За то время, когда мы сидели около школы, не было ни одного выкрика, конфликта, шума, хлопков. На видео хорошо видно, что мы сидели, до ближайших людей метров 30−40.

В соцсети и телеграм-каналы попали видео, как силовики задерживают людей возле СШ № 45. На одном из них, как говорит Дмитрий Рабунский, есть он и его сын.

Видео задержания горожан возле СШ № 45 от читательницы TUT.BY:

— В начале видео мы сидим на парапете, отдельно от людей. И там видно, что возле школы нет никакого митинга, и никто не выкрикивает лозунги. Мы с сыном также ничего не кричали, — поясняет мужчина.

Дмитрий и Станислав Рабунские обжаловали постановления суда Первомайского района от 12 августа в областном суде.

Видео из областного суда по обжалованию решения суда Первомайского района Витебска предоставлено Дмитрием Рабунским:

— И очень интересно! — комментирует бизнесмен. — Сыну отменили решение первого суда, а мне же снизили срок — с 10 до 4 суток. Хотя по факту я провел в ИВС 5 суток. Получается, сын не виновен, а я виновен. При этом забирали нас вместе, и протоколы были одинаковые.