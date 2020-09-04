Епископ Вениамин призвал совершать молитвы за Беларусь и ее народ каждое воскресенье до возвращения мира и спокойствия

Источник материала: БелаПАН

Минск, 4 сентября. Епископ Минский и Заславский Вениамин, патриарший экзарх всея Беларуси, призвал совершать во всех храмах и обителях молитвы за Беларусь и ее народ до возвращения в страну мира и спокойствия. Об этом говорится в обращении архиерея, опубликованном 4 сентября на портале Белорусского экзархата Русской православной церкви (БПЦ).

Епископ Вениамин поблагодарил клириков и мирян за усердную молитву об Отечестве и народе, которая была совершена повсеместно 30 августа. "Несомненно, это молитвенное дело привнесло вдохновение в наше общество, укрепило надежду, объединило нас и потому, верим, было угодно Богу", — отметил он.

"Осознавая значимость молитвы как нашего духовного подвига для стяжания душевного мира, который, в свою очередь, является залогом общенародного мира и дальнейшего благополучия жителей Беларуси, призываю всех продолжить наши общие молитвенные обращения к Господу, Его Пречистой Матери и всем святым, в земле белорусской в подвиге просиявшим, — говорится в обращении. — Дорогие владыки! В ближайший воскресный день, 6 сентября, когда мы будем молитвенно прославлять преподобномученика Серафима, архимандрита Жировичского, прошу всех вас призвать духовенство и паству епархий вновь вознести в храмах и обителях соборную молитву об Отечестве нашем".

"Полагаю необходимым продолжать так молиться и далее каждый воскресный день, пока вновь не возвратится в наше Отечество спокойствие и мир. В городских храмах прошу собираться для совершения молебного пения с каноном и акафистом в 17.00, а в сельских приходах — сразу по окончании Божественной литургии", — добавил епископ Вениамин.

Священный синод Русской православной церкви на заседании 25 августа в Москве назначил епископа Борисовского и Марьиногорского Вениамина митрополитом Минским и Заславским, патриаршим экзархом всея Беларуси. Он стал первым предстоятелем БПЦ — уроженцем Беларуси. Его предшественник митрополит Павел отправился управлять Кубанской митрополией.

Как сообщает официальный сайт РПЦ, 6 сентября в кафедральном соборе Москвы — храме Христа Спасителя патриарх Московский и всея Руси Кирилл возведет епископа Вениамина в сан митрополита.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Епископ Вениамин призвал совершать молитвы за Беларусь и ее народ каждое воскресенье до возвращения мира и спокойствия Минск, 4 сентября. Епископ Минский и Заславский Вениамин, патриарший экзарх всея Беларуси, призвал совершать во всех храмах и обителях молитвы за Беларусь и ее...

Захар Щербаков, БелаПАН.