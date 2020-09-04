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Возле ветакадемии в Витебске, студенты которой выходили в цепи солидарности, начался «плановый ремонт»
04.09.2020 16:17 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Территорию ветакадемии в Витебске, чьи студенты
Напомним, студенты ВГАВМ 2 и 3 сентября становились в цепь солидарности возле своего вуза, на улице 1-й Доватора. Происходило это во время большого обеденного перерыва между парами — в 11.40. Студенты не держали флагов и плакатов, не выкрикивали лозунги. Просто стояли рядом друг с другом вдоль улицы.
2 сентября милиция задержала двоих ребят, 3 сентября — четверых, из них две девушки.
4 сентября в это же время, в 11.40, студенты планировали собраться около лабораторного корпуса, на 1-й Доватора, 3б. Такие сообщения публиковали в телеграм-каналах и соцсетях.
Территорию ветакадемии с утра патрулировала милиция. Об этом TUT.BY сообщили студенты вуза.
Возле главного корпуса ВГАВМ, где раньше проходили мирные акции протеста, сегодня днем стояли в ряд автобусы и авто. А вход в лабораторный корпус 4 сентября перекрыли лентой. Здесь появилось объявление, что идет «плановый ремонт».
4 сентября в обеденный перерыв студенты собрались возле лабораторного корпуса. Но стояли разрозненными группами и вскоре разошлись.
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Возле ветакадемии в Витебске, студенты которой выходили в цепи солидарности, начался «плановый ремонт»
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