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Возле ветакадемии в Витебске, студенты которой выходили в цепи солидарности, начался «плановый ремонт»

04.09.2020 16:17 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Территорию ветакадемии в Витебске, чьи студенты проявляют несогласие с итогами президентских выборов, патрулирует милиция. Возле одного из корпусов 4 сентября начался «плановый ремонт», проход тут закрыт.


Лабораторный корпус ветакадемии

Напомним, студенты ВГАВМ 2 и 3 сентября становились в цепь солидарности возле своего вуза, на улице 1-й Доватора. Происходило это во время большого обеденного перерыва между парами — в 11.40. Студенты не держали флагов и плакатов, не выкрикивали лозунги. Просто стояли рядом друг с другом вдоль улицы.

2 сентября милиция задержала двоих ребят, 3 сентября — четверых, из них две девушки.

4 сентября в это же время, в 11.40, студенты планировали собраться около лабораторного корпуса, на 1-й Доватора, 3б. Такие сообщения публиковали в телеграм-каналах и соцсетях.


Главный корпус ветакадемии


Территорию ветакадемии с утра патрулировала милиция. Об этом TUT.BY сообщили студенты вуза.

Возле главного корпуса ВГАВМ, где раньше проходили мирные акции протеста, сегодня днем стояли в ряд автобусы и авто. А вход в лабораторный корпус 4 сентября перекрыли лентой. Здесь появилось объявление, что идет «плановый ремонт».

4 сентября в обеденный перерыв студенты собрались возле лабораторного корпуса. Но стояли разрозненными группами и вскоре разошлись.

 
Теги: Витебск
 
 
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Территорию ветакадемии в Витебске, чьи студенты проявляют несогласие с итогами президентских выборов, патрулирует милиция. Возле одного из корпусов 4 сентября...
 
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