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«Нельзя быть наполовину человеком». С брестского телеканала «Буг-ТВ» уволилась корреспондент
04.09.2020 16:17 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
4 сентября свой последний рабочий день на брестском телеканале «Буг-ТВ» провела корреспондент Мирослава Коваленко. Об этом теперь уже экс-сотрудница сообщила в
В посте Мирослава написала, что с телеканала ушла по собственному желанию, потому что «молчать = лгать».
«О последних политических событиях в стране я успела выдать в эфир один сюжет, который для местного тв получил резонанс, пусть и небольшой. После этого руководство ясно дало понять: больше подобного быть не должно. Говорить всю правду нельзя, даже ее часть, — и это реалии сегодняшней белорусской журналистики. Но многие журналисты забыли, что нельзя сегодня наполовину быть честным, наполовину сопереживать и быть наполовину человеком. Ухожу со спокойной совестью и верой в справедливость. Ухожу из профессии насовсем, пока что-то не поменяется», — написала бывший корреспондент «Буг-ТВ».
В журналистике Мирослава с 2014 года:
«На журфаке не учили, как вести себя в такой политической обстановке. Потому руководствуюсь сердцем. И фразой из знаменитого фильма: „В чем сила, брат? Сила в правде!“».
Напомним, ранее с другого брестского телеканала «ТРК-Брест» уже ушли двое телеведущих:
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«Многие журналисты забыли, что нельзя сегодня наполовину быть честным, наполовину сопереживать и быть наполовину человеком».
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