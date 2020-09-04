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В МГЛУ жесткие задержания: студенты спели «Марсельзу»
04.09.2020 17:33 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
Студентов Минского государственного лингвистического университета задержали с применением силы за то, что они спели песню «Марсельеза», держа бело-красно-белые флаги.
Об этом
В холле главного корпуса с 1 сентября собираются студенты в знак протеста против несправедливых выборов и насилия. В пятницу мирный протест закончился грубыми задержаниями. Девушек толкали и обзывали, парней тащили в автобусы.
Как сообщает издание, после разгона студенты пытались узнать, что произошло. Охрана
Ректор МЛГУ Наталья Баранова заявила, что охрана, впустившая правоохранителей в здание, поступила правильно. Студенты возразили, что охрана впустила неустановленных лиц в масках. Ректор общалась с первым замминистра МВД Геннадием Казакевичем, который считает случившееся несанкционированной акцией.
«То, что произошло в университете, мы расцениваем как серьезное ЧП. И это было нами совершенно неожидаемо. Буквально до этого за пять минут я позвонила (называет имена сотрудников) спросить, все ли у нас в порядке в фойе. Мы знали, что вы пойдете петь песню, мы послали туда декана, чтобы каждый поговорил со своими студентами. И деканы стояли и ждали, когда вы споете», - цитирует слова ректора
Присутствующие родители студентов и одна из преподавателей возмутились тем, что за подростков никто не заступился, и заявили, что нужно обратиться в суд и прокуратуру. Ректор сказала, то у нее нет времени и ушла под крики «Позор!»
Тем временем
В МВД прокомментировали инцидент – опровергли информацию. По словам официального представителя Ольги Чемодановой, задержания проводит не ОМОН, а сотрудники милиции. Они доставили в Партизанский РУВД несколько человек.
«Распространяется неверная информация. Сотрудники ОМОН в настоящее время в МГЛУ никого не задерживают, там есть сотрудники милиции, которые в рамках административного процесса задержали молодых людей, и это не связано с событиями сегодняшнего дня», - сказала Чемоданова.
Отметим, что есть не одно видео, где четко видна вся ситуация – и люди в форме ОМОНа, и жесткие задержания.
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Студентов Минского государственного лингвистического университета задержали с применением силы за то, что они спели песню «Марсельеза», держа бело-красно-белые...
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