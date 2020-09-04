В Беларуси еще 9 человек признали политзаключенными. Все они фигуранты дела о массовых беспорядках

Источник материала: Tut.by

Белорусские правозащитники признали политическими заключенными 9 человек. Как сообщает лишенный регистрации ПЦ «Весна», всем им предъявлено обвинение по ст. 293 (массовые беспорядки) УК РБ.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

По данным правозащитников, обвинение по ст. 293 предъявлено Роману Богновцу, Даниилу Богнату, Дмитрию Куборову, Виктору Пантелееву, Виталию Прокопчуку, Егору Прокопчуку, Вячеславу Рогощуку, Артуру Халимончику, Олегу Рубцу.

Правозащитники напоминают, что свобода мирных собраний гарантирована ст. 21 Международного пакта о гражданских и политических правах. Они отмечают, что выступления граждан носили стихийный, самоорганизованный характер и были вызваны недоверием к результатам президентских выборов, которые прошли с многочисленными нарушениями. Международное сообщество результаты их не признало.

Как указывают правозащитники, акции были мирными и не представляли угрозы ни национальной, ни общественной безопасности. Несмотря на это, демонстранты были атакованы спецподразделениями МВД. Применение физической силы, спецсредств и оружия правозащитники называют непропорциональными. Они указывают на то, что впервые в истории Беларуси в отношении мирных демонстрантов были использованы резиновые пули, водометы, шумовые гранаты.

— Также считаем необходимым отметить, что демонстрантами не совершались действия, которые охватывают диспозицией ст. 293 УК и соответственно не могут квалифицироваться как массовые беспорядки. Участники протестов не совершали поджогов, погромов, не уничтожали имущества и не оказывали вооруженного сопротивления правоохранительным органам, — отмечают правозащитники.

Они считают, что отдельные случаи насильственных действий в отношении сотрудников милиции со стороны демонстрантов требуют отдельной правовой квалификации. При этом должны учитываться контекст и обстоятельства применения насилия, в том числе, что это была самооборона в ответ на заведомо непропорциональные действия сотрудников милиции.

С учетом всех этих обстоятельств правозащитники требуют от властей:

Незамедлительно освободить Романа Богновца, Даниила Богната, Дмитрия Куборова, Виктора Пантелеева, Виталия Прокопчука, Егора Прокопчука, Вячеслава Рогощука, Артура Халимончика, Олега Рубца и прекратить их уголовное преследование. Незамедлительно освободить всех политических заключенных, а также граждан, задержанных в связи с реализацией права мирных собраний в постизбирательный период, и прекратить политические репрессии в отношении граждан

Заявление подписали лишенный регистрации ПЦ «Весна», Белорусский ПЕн-центр, общественное объединение «Правовая инициатива», Белорусский Хельсинкский комитет, Белорусский дом прав человека им. Б. Звоскова, Центр правовой трансформации Lawtrend, Консультационный центр «Хьюман Константа».

Статья 293. Массовые беспорядки 1. Организация массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием над личностью, погромами, поджогами, уничтожением имущества или вооруженным сопротивлением представителям власти, — наказывается лишением свободы на срок от пяти до пятнадцати лет. 2. Участие в массовых беспорядках, выразившееся в непосредственном совершении действий, названных в части 1 настоящей статьи, — наказывается лишением свободы на срок от трех до восьми лет. 3. Обучение или иная подготовка лиц для участия в массовых беспорядках, сопровождающихся совершением действий, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, а равно финансирование или иное материальное обеспечение такой деятельности — наказываются арестом или лишением свободы на срок до трех лет.