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Известному бизнесмену Александру Василевичу предъявлено обвинение. Его беременная жена тоже фигурант дела
04.09.2020 18:01 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Александр Василевич, который владеет рекламным агентством Vondel / Hepta, галереей современного искусства «Ў», сайтами kyky.org и The Village Беларусь, был задержан 27 августа. Сейчас он находится в СИЗО № 1 на улице Володарского, как оказалось, по уголовному делу проходит и его жена Надежда Зеленкова. Женщина на седьмом месяце беременности.
— Сегодня Александру предъявлено обвинение, мера пресечения остается прежней — заключение под стражей. Было подано ходатайство об изменении меры пресечения, ждем ответ, — комментирует TUT.BY адвокат Елена Денис. У нее, как и других участников, взята подписка о неразглашении, поэтому узнать статью Уголовного кодекса, которую вменяют Александру Василевичу, невозможно. — Мой подзащитный чувствует себя хорошо, много читает, занимается спортом, насколько это возможно в тех условиях, и передает всем привет. Конечно, Александр переживает за свой бизнес и готов себя защищать. Пишите ему письма, это очень важно! Это такая поддержка, которая дает понять: человек не забыт, о нем помнят. 14 сентября у Александра день рождения, уже сейчас ему можно отправить поздравление.
Известный бизнесмен Александр Василевич этим летом задерживался дважды. Первый раз — когда пришел в КГБ
Александр с протоколом не согласился, отбыл административный арест в изоляторе, вышел на свободу и
К Александру Василевичу
— В отношении Надежды возбуждено уголовное дело, на сегодняшний день она подозреваемая, — прокомментировала TUT.BY адвокат Мария Добротворская.
Надежда Зеленкова находится на седьмом месяце беременности, после задержания мужа она пообещала защищать его и собственный бизнес, как можно больше времени уделять дочери и подготовке к родам, которые должны пройти в конце ноября.
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Известному бизнесмену Александру Василевичу предъявлено обвинение. Его беременная жена тоже фигурант дела
Александр Василевич, который владеет рекламным агентством Vondel / Hepta, галереей современного искусства «Ў», сайтами kyky.org и The Village Беларусь, был задержан 27 августа....
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