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Умер создатель Ту-154 Александр Шенгардт

04.09.2020 18:55 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 4 сен – Sputnik. Скончался авиаконструктор, создатель советского лайнера Ту-154 Александр Шенгардт, ему было 95 лет, сообщается на сайте "Туполева".

"Руководство и коллектив ПАО "Туполев" выражают глубочайшие соболезнования в связи уходом из жизни старейшего сотрудника - одного из ключевых конструкторов самолетов марки "Ту" Александра Сергеевича Шенгардта", - говорится в сообщении.

Прощание с авиаконструктором состоится 8 сентября.

Шенгардт проработал в "Туполеве" более 70 лет - с 10 февраля 1948 года. 35 лет он занимал пост главного конструктора самолета Ту-154, который стал самым массовым самолетом гражданской авиации в СССР. Первый полет Ту-154 состоялся 3 октября 1968 года. С1968 по 2013 год было выпущено 998 машин. Самолет поставлялся в 15 стран мира, некоторые из них эксплуатируют самолет до сих пор. Лайнер Ту-154М долгое время был "Бортом №1" в Беларуси, его использовал глава государства Александр Лукашенко.

Кроме того, Шенгардт участвовал в создании гражданских лайнеров Ту-104, Ту-114, Ту-124 и боевых стратегических авиакомплексов Ту-16, Ту-95, Ту-22. 

"Александр Сергеевич был человеком, который стал легендой при жизни. Он всегда отличался системным подходом, умением правильно поставить задачу, учитывать все мелочи, но никогда на них не зацикливался. Шенгардт доверял членам команды решение самых сложных технических задач, и поэтому у нас была творческая атмосфера, нацеленная на результат", - сказал заместитель генерального директора ПАО "Туполев" по проектированию Валерий Солобозов.

 
Теги: Минск
 
 
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Шенгардт проработал на "Туполеве" более 70 лет, 35 из них - в должности главного конструктора лайнера Ту-154.
 
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