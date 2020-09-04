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В Гомеле мать, отца и сына дома утром 9 августа задержал ОМОН. За что - они не поняли, но пытаются обжаловать
04.09.2020 19:41 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Андрея Чумаченко, его жену Анну Селедевскую и сына Виктора утром 9 августа задержали в их квартире на проспекте Ленина в Гомеле сотрудники ОМОНа. Но в рапортах омоновцы написали, что всех троих задержали на улице Кирова якобы за неподчинение,
Андрея Чумаченко суд наказал арестом на 12 суток. Его сыну Виктору присудили 15 суток ареста, а жене Анне дали штраф в 20 базовых величин.
4 сентября они обжаловали решения районного суда в областном.
В областной суд семья привела свидетелей-соседей, которые видели, как их задержали в собственной квартире. Но судья Василий Бегун сообщил, что по закону суд второй инстанции не нуждается в свидетелях. Он упрекнул Анну Селедевскую в том, что она не вызвала свидетелей на первый суд.
«Как это было возможно? Суд у меня был пять минут, я вообще не понимала, за что меня схватили и судили», — ответила Анна.
Судья перенес суд на несколько дней, чтобы исследовать дело.
«Как так можно взять и написать прямо с неба?»
Семья рассказала, что случилось с ними утром 9 августа, в день выборов.
«Утром бабушка забрала мою младшую сестру, ей 7 лет. А мы втроем были дома, пили чай, — рассказывает 22-летний Виктор Чумаченко. — Вдруг стук в дверь. Я подумал, может, соседи чего попросить пришли. Открыл дверь — стоят двое, подполковник и майор, а с ними четыре омоновца в балаклавах. Они начали говорить, что на нас жалуются соседи, якобы у нас шум в квартире, — и почему-то разбрелись по комнатам».
Милиционер потребовал, чтобы все трое проехали в РОВД для какого-то разбирательства.
Как оказалось, на семью составили протоколы, что их задержали на улице Кирова, 1, за «неподчинение милиции» (статья 23.4 КоАП). Якобы на улице Кирова омоновцы встретили Виктора, похожего на какого-то преступника, который украл музыкальную колонку, и попытались задержать молодого человека, но тот упирался, возмущался, ругался матом, а его родители в это время тоже «отбивали» сына от ОМОНа.
«Как так можно — взять и написать просто „с неба“? В РОВД я спрашивала у омоновцев: „Неужели вы будете утверждать, что задержали нас на Кирова, когда вы нас забрали всех из дома?“ Он смотрел такими глазами из-под балаклавы и сказал: „Я еще подумаю“», — рассказала Анна.
«Я повесил на балкон маленький бело-красно-белый флажок»
Виктор и Андрей просидели в гомельском СИЗО по шесть дней. 15 августа их, как и большинство арестованных, освободили.
Анна, ее муж и сын написали жалобы в Центральный РОВД и Следственный комитет, чтобы привлечь к ответственности сотрудников ОМОНа Архипенко и Сердюка, которые составили на них протоколы.
Центральный РОВД ответил, что действия сотрудников были правомерны. Следственный комитет пока не дал ответа.
«Дело в том, что я повесил на балкон маленький бело-красно-белый флажок. Его видели соседи и не только. Ведь наш балкон выходит на задний двор облисполкома. Нас „взяли“, скорее всего, за тот флажок», — считает Виктор.
«А может, это связано с нашей активной позицией — мы участвовали в сборе подписей за альтернативных кандидатов», — предполагает Анна.
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В Гомеле мать, отца и сына дома утром 9 августа задержал ОМОН. За что - они не поняли, но пытаются обжаловать
Андрея Чумаченко, его жену Анну Селедевскую и сына Виктора утром 9 августа задержали в их квартире на проспекте Ленина в Гомеле сотрудники ОМОНа.
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