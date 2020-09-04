В Гомеле мать, отца и сына дома утром 9 августа задержал ОМОН. За что - они не поняли, но пытаются обжаловать

Источник материала: Tut.by

Андрея Чумаченко, его жену Анну Селедевскую и сына Виктора утром 9 августа задержали в их квартире на проспекте Ленина в Гомеле сотрудники ОМОНа. Но в рапортах омоновцы написали, что всех троих задержали на улице Кирова якобы за неподчинение, сообщает «Радыё Свабода».





Андрея Чумаченко суд наказал арестом на 12 суток. Его сыну Виктору присудили 15 суток ареста, а жене Анне дали штраф в 20 базовых величин.

4 сентября они обжаловали решения районного суда в областном.

В областной суд семья привела свидетелей-соседей, которые видели, как их задержали в собственной квартире. Но судья Василий Бегун сообщил, что по закону суд второй инстанции не нуждается в свидетелях. Он упрекнул Анну Селедевскую в том, что она не вызвала свидетелей на первый суд.

«Как это было возможно? Суд у меня был пять минут, я вообще не понимала, за что меня схватили и судили», — ответила Анна.

Судья перенес суд на несколько дней, чтобы исследовать дело.



Фото: «Радые Свабода»

«Как так можно взять и написать прямо с неба?»

Семья рассказала, что случилось с ними утром 9 августа, в день выборов.

«Утром бабушка забрала мою младшую сестру, ей 7 лет. А мы втроем были дома, пили чай, — рассказывает 22-летний Виктор Чумаченко. — Вдруг стук в дверь. Я подумал, может, соседи чего попросить пришли. Открыл дверь — стоят двое, подполковник и майор, а с ними четыре омоновца в балаклавах. Они начали говорить, что на нас жалуются соседи, якобы у нас шум в квартире, — и почему-то разбрелись по комнатам».

Милиционер потребовал, чтобы все трое проехали в РОВД для какого-то разбирательства.

Как оказалось, на семью составили протоколы, что их задержали на улице Кирова, 1, за «неподчинение милиции» (статья 23.4 КоАП). Якобы на улице Кирова омоновцы встретили Виктора, похожего на какого-то преступника, который украл музыкальную колонку, и попытались задержать молодого человека, но тот упирался, возмущался, ругался матом, а его родители в это время тоже «отбивали» сына от ОМОНа.

«Как так можно — взять и написать просто „с неба“? В РОВД я спрашивала у омоновцев: „Неужели вы будете утверждать, что задержали нас на Кирова, когда вы нас забрали всех из дома?“ Он смотрел такими глазами из-под балаклавы и сказал: „Я еще подумаю“», — рассказала Анна.

«Я повесил на балкон маленький бело-красно-белый флажок»

Виктор и Андрей просидели в гомельском СИЗО по шесть дней. 15 августа их, как и большинство арестованных, освободили.

Анна, ее муж и сын написали жалобы в Центральный РОВД и Следственный комитет, чтобы привлечь к ответственности сотрудников ОМОНа Архипенко и Сердюка, которые составили на них протоколы.

Центральный РОВД ответил, что действия сотрудников были правомерны. Следственный комитет пока не дал ответа.

«Дело в том, что я повесил на балкон маленький бело-красно-белый флажок. Его видели соседи и не только. Ведь наш балкон выходит на задний двор облисполкома. Нас „взяли“, скорее всего, за тот флажок», — считает Виктор.

«А может, это связано с нашей активной позицией — мы участвовали в сборе подписей за альтернативных кандидатов», — предполагает Анна.