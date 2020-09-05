«Перехват разговора», сутки за нашу работу, скандал в МГЛУ, мужчина в халате с зонтом - все за вчера

Добрый день, Ник. Как наши дела? Простите. Доброе утро, друзья!
Вы, конечно, уже слышали «перехват разговора между Варшавой и Берлином» об отравлении Навального (больше, правда, о том, что «президент Лукашенко оказался крепким орешком, они профессионалы и организованы, чиновники и военные верны президенту»)? Ладно, что за вопрос: думаем, его слышал уже даже Брюс Уиллис. Российские пранкеры Вован и Лексус, кстати, уже на всякий случай заявили, что отношения к этому не имеют.
В МГЛУ силовики жестко задержали пятерых студентов. «Начали петь „Марсельезу“, тут врывается ОМОН и начинает кричать: „С***, если вы не пойдете на занятия, сейчас всех заберут“. Парней сразу начали хватать, — плачет девушка. — Просто говорят: „С***, заткнись, сейчас и тебя заберем!“ Как нас только не называли. И просто всех девочек, которые пытались отбить парня с четвертого курса, откидывали. А администрация стояла и ничего не делала!» Ректор Баранова позже заявила, что «это серьезное ЧП». Парней вернули в вуз, составив на них протоколы.
Снова бьют, что ли? Стало известно, что врача 4-й городской клинической больницы 2 сентября задержали у «Пушкинской» — а потом с Окрестина увезли в больницу с переломом позвонков, ушибами, ЧМТ. «В бусе начали избивать, мне вывернули майку на лицо, чтобы я не видел, кто бьет, один меня держал, второй взял мой телефон, и хотя он был запаролен, как-то его разблокировал и начал смотреть, кто мне писал, в каких группах я состою, а третий меня бил».
А вот история история многодетного отца из Кобрина, который так еще и не оклемался после августовского разгона протестов — лежит в больнице, переносит операцию за операцией. «Первая граната попала в меня. Она ударилась о раму велосипеда и разорвалась. Секунд 30 я вообще ничего не видел, была дикая боль в глазах, в ушах. Первое ощущение было, что мне распороло живот. Я начал ощупывать живот — внутренности вроде на месте, но почувствовал, что в животе есть дырки».
Еще одна история: машину минчанина остановили люди в черном — и теперь он в больнице, был прикован наручниками к кровати, родных не пускают, ему грозит срок.
Гродненский фармацевт, 55-летняя Марина Поликарпова была задержана 9 августа и, по ее словам, избита сотрудниками милиции. Позже против нее возбудили уголовное дело — женщина укусила сотрудницу милиции. Марина тоже подала заявление в СК — но никакого дела против тех, кто ее бил, пока нет.
Кстати. В ходе мирных акций протеста были задержаны тысячи человек. Кого-то несколько часов покатали в автозаке и отпустили, а кто-то получил административное наказание в виде ареста или штрафа. И даже отбыв положенные «сутки» ареста, люди все равно остались должны государству — им предъявили счета за питание в изоляторе. Возмутившись сумме штрафа или необходимости оплачивать фактически отсутствовавшее питание, кто-то может принять решение не платить. Рассказываем, что будет в таком случае.
Светлана Тихановская выступила перед Совбезом ООН и попросила организацию помочь Беларуси. «Требования нации просты: немедленное прекращение насилия и угроз со стороны режима, немедленное освобождение всех политзаключенных, а также свободные и честные выборы. Только одно препятствие встает на пути этих требований. Это препятствие — господин Лукашенко. Человек, отчаянно держащийся за власть и отказывающийся слышать свой народ и своих собственных госчиновников. Народ не может и не должен быть заложником жажды власти одного человека. И он не будет. Белорусы проснулись. Точка невозврата пройдена».
Четыре сотрудника IT-компании PandaDoc арестованы на два месяца по подозрению в хищении в особо крупном размере. В компании заявляют, что это обвинение не соответствует действительности, называют это местью за инициативу основателя компании, закрывают офис и вывозят сотрудников. А айтишник вчера в поддержу компании похоронили в ПВТ белорусский IT-сектор.
Предъявили обвинение по уголовному делу и известному бизнесмену Александру Василевичу. Его беременная на 7-м месяце жена — тоже фигурант дела.
Задержалиблогера Павла Спирина (это который в президенты собирался идти). Его фильм внесен в список экстремистских материалов.
Из Генпрокуратуры уволился старший прокурор. «Мое представление о том, как должна работать прокуратура, основанное на моем жизненном опыте, на опыте работы, образовании, в какой-то момент начало диссонировать с тем, что происходит в реальности, — и в этот момент ты просто понимаешь, что в этой организации как прокурор работать уже не можешь, и тогда принимаешь решение об уходе».
Новостей от МВД у нас нет: их сайт, похоже, «хакнули», уже вторые сутки разбираются.
Вот вам немного позитива: в прошлый четверг, когда по проспекту к площади Независимости шла колонна людей, на подоконник сталинки вышел мужчина в белом халате с красным зонтом. Через полчаса снимки Андрея облетели весь интернет. «Не ожидал, что моя идея подарит людям столько позитивных эмоций», — шутит собеседник. Поговорили с ним о таком (и не только) протесте.
Ну и жители столичного двора на Червякова — Сморговском тракте, где появилась «Площадь Перемен», не сдаются: устроили там новую инсталляцию, завели дворику аккаунт в Instagram.
Помните, Лукашенко позавчера перетасовал силовой блок — и Иван Тертель, который ранее занимал должность заместителя председателя КГБ, а потом (менее трех месяцев) возглавлял Комитет госконтроля, был назначен председателем КГБ Беларуси? Побывал на малой родине нового ответственного за госбезопасность страны и послушали, что говорят односельчане о высоком назначении своего земляка.
После выборов у родителей вырос интерес к обучению вне школы. Юристы, внимательно изучившие законодательство в сфере образования, подсказывают, что для этого нужно перевести ребенка на индивидуальный план обучения. Но тут прокуратура внезапно пригрозила СОП родителям, которые хотят обучать детей дома.
О СПОРТЕ
Саша Герасименя, которая сейчас активно высказывает свою гражданскую позицию, дала эмоциональное интервью. Не нам — мы лишь выделили главное.
Соболенко и Азаренко выяснили, кто сильнее, на US Open. Лидер с прошлого года поменялся.
«Крумкачы» следующий матч проведут без зрителей — так решила милиция. Напомним, что прошлый матч «Крумкачей» в Кубке Беларуси против минского «Динамо» собрал аншлаг. Причем болельщики, помимо клубных кричалок, скандировали: «Жыве Беларусь!». За два дня до игры футболисты команды Сергей Козека и Андрей Рассолько были задержаны и получили травмы. Игра началась с акции команд против насилия: в течение 100 секунд они не атаковали и хлопали.