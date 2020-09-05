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«Перехват разговора», сутки за нашу работу, скандал в МГЛУ, мужчина в халате с зонтом - все за вчера

05.09.2020 09:45 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Добрый день, Ник. Как наши дела? Простите. Доброе утро, друзья!

Вы, конечно, уже слышали «перехват разговора между Варшавой и Берлином» об отравлении Навального (больше, правда, о том, что «президент Лукашенко оказался крепким орешком, они профессионалы и организованы, чиновники и военные верны президенту»)? Ладно, что за вопрос: думаем, его слышал уже даже Брюс Уиллис. Российские пранкеры Вован и Лексус, кстати, уже на всякий случай заявили, что отношения к этому не имеют.


СТРАНА ПОСЛЕ ВЫБОРОВ


  • В МГЛУ силовики жестко задержали пятерых студентов. «Начали петь „Марсельезу“, тут врывается ОМОН и начинает кричать: „С***, если вы не пойдете на занятия, сейчас всех заберут“. Парней сразу начали хватать, — плачет девушка. — Просто говорят: „С***, заткнись, сейчас и тебя заберем!“ Как нас только не называли. И просто всех девочек, которые пытались отбить парня с четвертого курса, откидывали. А администрация стояла и ничего не делала!» Ректор Баранова позже заявила, что «это серьезное ЧП». Парней вернули в вуз, составив на них протоколы.
  • Снова бьют, что ли? Стало известно, что врача 4-й городской клинической больницы 2 сентября задержали у «Пушкинской» — а потом с Окрестина увезли в больницу с переломом позвонков, ушибами, ЧМТ. «В бусе начали избивать, мне вывернули майку на лицо, чтобы я не видел, кто бьет, один меня держал, второй взял мой телефон, и хотя он был запаролен, как-то его разблокировал и начал смотреть, кто мне писал, в каких группах я состою, а третий меня бил».
  • А вот история история многодетного отца из Кобрина, который так еще и не оклемался после августовского разгона протестов — лежит в больнице, переносит операцию за операцией. «Первая граната попала в меня. Она ударилась о раму велосипеда и разорвалась. Секунд 30 я вообще ничего не видел, была дикая боль в глазах, в ушах. Первое ощущение было, что мне распороло живот. Я начал ощупывать живот — внутренности вроде на месте, но почувствовал, что в животе есть дырки».
  • Еще одна история: машину минчанина остановили люди в черном — и теперь он в больнице, был прикован наручниками к кровати, родных не пускают, ему грозит срок.
  • Гродненский фармацевт, 55-летняя Марина Поликарпова была задержана 9 августа и, по ее словам, избита сотрудниками милиции. Позже против нее возбудили уголовное дело — женщина укусила сотрудницу милиции. Марина тоже подала заявление в СК — но никакого дела против тех, кто ее бил, пока нет.
  • Кстати. В ходе мирных акций протеста были задержаны тысячи человек. Кого-то несколько часов покатали в автозаке и отпустили, а кто-то получил административное наказание в виде ареста или штрафа. И даже отбыв положенные «сутки» ареста, люди все равно остались должны государству — им предъявили счета за питание в изоляторе. Возмутившись сумме штрафа или необходимости оплачивать фактически отсутствовавшее питание, кто-то может принять решение не платить. Рассказываем, что будет в таком случае.
  • Светлана Тихановская выступила перед Совбезом ООН и попросила организацию помочь Беларуси. «Требования нации просты: немедленное прекращение насилия и угроз со стороны режима, немедленное освобождение всех политзаключенных, а также свободные и честные выборы. Только одно препятствие встает на пути этих требований. Это препятствие — господин Лукашенко. Человек, отчаянно держащийся за власть и отказывающийся слышать свой народ и своих собственных госчиновников. Народ не может и не должен быть заложником жажды власти одного человека. И он не будет. Белорусы проснулись. Точка невозврата пройдена».
  • Четыре сотрудника IT-компании PandaDoc арестованы на два месяца по подозрению в хищении в особо крупном размере. В компании заявляют, что это обвинение не соответствует действительности, называют это местью за инициативу основателя компании, закрывают офис и вывозят сотрудников. А айтишник вчера в поддержу компании похоронили в ПВТ белорусский IT-сектор.


  • Предъявили обвинение по уголовному делу и известному бизнесмену Александру Василевичу. Его беременная на 7-м месяце жена — тоже фигурант дела.
  • Задержали блогера Павла Спирина (это который в президенты собирался идти). Его фильм внесен в список экстремистских материалов.
  • На «Беларуськалии» стали увольнять лидеров стачкома.
  • В Жодино закрыли телеканал, который после выборов вдруг показал правду. Исполком даже пояснил, что стало причиной такого решения.
  • Из Генпрокуратуры уволился старший прокурор. «Мое представление о том, как должна работать прокуратура, основанное на моем жизненном опыте, на опыте работы, образовании, в какой-то момент начало диссонировать с тем, что происходит в реальности, — и в этот момент ты просто понимаешь, что в этой организации как прокурор работать уже не можешь, и тогда принимаешь решение об уходе».
  • Новостей от МВД у нас нет: их сайт, похоже, «хакнули», уже вторые сутки разбираются.
  • Вот вам немного позитива: в прошлый четверг, когда по проспекту к площади Независимости шла колонна людей, на подоконник сталинки вышел мужчина в белом халате с красным зонтом. Через полчаса снимки Андрея облетели весь интернет. «Не ожидал, что моя идея подарит людям столько позитивных эмоций», — шутит собеседник. Поговорили с ним о таком (и не только) протесте.


  • Ну и жители столичного двора на Червякова — Сморговском тракте, где появилась «Площадь Перемен», не сдаются: устроили там новую инсталляцию, завели дворику аккаунт в Instagram.
  • Министр культуры высказался о ситуации в Купаловском. Говорит, у них есть план. Напомним, что оттуда уволились почти все актеры и сотрудники (в том числе, Марта Голубева, которую не раз видели рядом с Лукашенко), в труппе театра осталось 15 человек. Играть спектакли некому. В итоге Купаловский театр отменил показы всех спектаклей пока до конца ноября.

ВАЖНОЕ И ИНТЕРЕСНОЕ НЕ ПРО ПРОТЕСТЫ

  • Официально в Беларуси умерло более 700 человек с COVID-19. Если раньше, по официальным данным, умирали стабильно +3 человека в сутки, теперь их стабильно +5.
  • Помните, Лукашенко позавчера перетасовал силовой блок — и Иван Тертель, который ранее занимал должность заместителя председателя КГБ, а потом (менее трех месяцев) возглавлял Комитет госконтроля, был назначен председателем КГБ Беларуси? Побывал на малой родине нового ответственного за госбезопасность страны и послушали, что говорят односельчане о высоком назначении своего земляка.


О СПОРТЕ

  • Саша Герасименя, которая сейчас активно высказывает свою гражданскую позицию, дала эмоциональное интервью. Не нам — мы лишь выделили главное.
  • Соболенко и Азаренко выяснили, кто сильнее, на US Open. Лидер с прошлого года поменялся.


  • Сборная Беларуси по футболу начала Лигу наций с поражения от Албании. В понедельник сыграем с Казахстаном.
  • «Крумкачы» следующий матч проведут без зрителей — так решила милиция. Напомним, что прошлый матч «Крумкачей» в Кубке Беларуси против минского «Динамо» собрал аншлаг. Причем болельщики, помимо клубных кричалок, скандировали: «Жыве Беларусь!». За два дня до игры футболисты команды Сергей Козека и Андрей Рассолько были задержаны и получили травмы. Игра началась с акции команд против насилия: в течение 100 секунд они не атаковали и хлопали.
  • А в Минске суд вынес приговоры хоккеистам по делу о договорном матче.

Все новости пятницы, 4 сентябрявот здесь у нас все было подробно-подробно)

Кстати, если вы не знаете, чем заняться, то вот вам неплохой план развлечений. Или вы на День белорусской письменности в Белыничи? Там обширная программа с Солодухой и не только. А вот будет ли в Минске День города — это пока тайна за семью печатями. Зато уже известно, что Концерт «Би-2», который был запланирован на 12 сентября на стадионе «Динамо» в Минске, переносится — «в текущей ситуации будет неуместен».

Ладно, «пока работаем. Остальное при встрече, не по телефону» ©.

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Теги: Новости, Гродно
 
 
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