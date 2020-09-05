«Перехват разговора», сутки за нашу работу, скандал в МГЛУ, мужчина в халате с зонтом - все за вчера

Источник материала: Tut.by

Добрый день, Ник. Как наши дела? Простите. Доброе утро, друзья!

Вы, конечно, уже слышали « перехват разговора между Варшавой и Берлином » об отравлении Навального (больше, правда, о том, что «президент Лукашенко оказался крепким орешком, они профессионалы и организованы, чиновники и военные верны президенту»)? Ладно, что за вопрос: думаем, его слышал уже даже Брюс Уиллис. Российские пранкеры Вован и Лексус, кстати, уже на всякий случай заявили, что отношения к этому не имеют.





СТРАНА ПОСЛЕ ВЫБОРОВ

Вчера самый независимый белорусский суд создал прецедент: работавших на акции журналистов суд признал в этом виновными в нарушении порядка организации массовых мероприятий и дал сутки. Свидетели от ОМОНа — в балаклавах и без имен, возникший к этому пересмотру дела новый свидетель «Олег Новаш», засекреченный цвет штанов сотрудника омоновца, которому «еще работать». «Это издевательство над правосудием», — заявил суду один из адвокатов. Вот здесь обо всех процессах вы можете почитать во всех их нелепых подробностях . Мы же наконец смогли обнять наших коллег — назначенные им трое суток они уже отсидели после задержания . И вот что мы обо всем этом думаем: не дождетесь .





В МГЛУ силовики жестко задержали пятерых студентов . «Начали петь „Марсельезу“, тут врывается ОМОН и начинает кричать: „С***, если вы не пойдете на занятия, сейчас всех заберут“ . Парней сразу начали хватать, — плачет девушка. — Просто говорят: „С***, заткнись, сейчас и тебя заберем!“ Как нас только не называли. И просто всех девочек, которые пытались отбить парня с четвертого курса, откидывали. А администрация стояла и ничего не делала!» Ректор Баранова позже заявила, что «это серьезное ЧП». Парней вернули в вуз, составив на них протоколы.

. «Начали петь „Марсельезу“, тут . Парней сразу начали хватать, — плачет девушка. — Просто говорят: „С***, заткнись, сейчас и тебя заберем!“ Как нас только не называли. И просто всех девочек, которые пытались отбить парня с четвертого курса, откидывали. А администрация стояла и ничего не делала!» Ректор Баранова позже заявила, что «это серьезное ЧП». Парней вернули в вуз, составив на них протоколы. Снова бьют, что ли ? Стало известно, что врача 4-й городской клинической больницы 2 сентября задержали у «Пушкинской» — а потом с Окрестина увезли в больницу с переломом позвонков, ушибами, ЧМТ . «В бусе начали избивать, мне вывернули майку на лицо, чтобы я не видел, кто бьет, один меня держал, второй взял мой телефон, и хотя он был запаролен, как-то его разблокировал и начал смотреть, кто мне писал, в каких группах я состою, а третий меня бил».

? Стало известно, что врача 4-й городской клинической больницы 2 сентября задержали у «Пушкинской» — а потом с Окрестина . «В бусе начали избивать, мне вывернули майку на лицо, чтобы я не видел, кто бьет, один меня держал, второй взял мой телефон, и хотя он был запаролен, как-то его разблокировал и начал смотреть, кто мне писал, в каких группах я состою, а третий меня бил». А вот история история многодетного отца из Кобрина, который так еще и не оклемался после августовского разгона протестов — лежит в больнице, переносит операцию за операцией . «Первая граната попала в меня. Она ударилась о раму велосипеда и разорвалась. Секунд 30 я вообще ничего не видел, была дикая боль в глазах, в ушах. Первое ощущение было, что мне распороло живот. Я начал ощупывать живот — внутренности вроде на месте, но почувствовал, что в животе есть дырки».

— . «Первая граната попала в меня. Она ударилась о раму велосипеда и разорвалась. Секунд 30 я вообще ничего не видел, была дикая боль в глазах, в ушах. Первое ощущение было, что мне распороло живот. Я начал ощупывать живот — внутренности вроде на месте, но почувствовал, что в животе есть дырки». Еще одна история: машину минчанина остановили люди в черном — и теперь он в больнице, был прикован наручниками к кровати, родных не пускают, ему грозит срок .

— и теперь он в больнице, был прикован наручниками к кровати, родных не пускают, . Гродненский фармацевт, 55-летняя Марина Поликарпова была задержана 9 августа и, по ее словам, избита сотрудниками милиции . Позже против нее возбудили уголовное дело — женщина укусила сотрудницу милиции . Марина тоже подала заявление в СК — но никакого дела против тех, кто ее бил, пока нет.

. Позже против нее возбудили уголовное дело — . Марина тоже подала заявление в СК — но никакого дела против тех, кто ее бил, пока нет. Кстати. В ходе мирных акций протеста были задержаны тысячи человек. Кого-то несколько часов покатали в автозаке и отпустили, а кто-то получил административное наказание в виде ареста или штрафа. И даже отбыв положенные «сутки» ареста, люди все равно остались должны государству — им предъявили счета за питание в изоляторе. Возмутившись сумме штрафа или необходимости оплачивать фактически отсутствовавшее питание, кто-то может принять решение не платить . Рассказываем, что будет в таком случае .

. . Светлана Тихановская выступила перед Совбезом ООН и попросила организацию помочь Беларуси . «Требования нации просты: немедленное прекращение насилия и угроз со стороны режима, немедленное освобождение всех политзаключенных, а также свободные и честные выборы. Только одно препятствие встает на пути этих требований. Это препятствие — господин Лукашенко. Человек, отчаянно держащийся за власть и отказывающийся слышать свой народ и своих собственных госчиновников. Народ не может и не должен быть заложником жажды власти одного человека. И он не будет. Белорусы проснулись. Точка невозврата пройдена».

и . «Требования нации просты: немедленное прекращение насилия и угроз со стороны режима, немедленное освобождение всех политзаключенных, а также свободные и честные выборы. Только одно препятствие встает на пути этих требований. Это препятствие — господин Лукашенко. Человек, отчаянно держащийся за власть и отказывающийся слышать свой народ и своих собственных госчиновников. Народ не может и не должен быть заложником жажды власти одного человека. И он не будет. Белорусы проснулись. Точка невозврата пройдена». Четыре сотрудника IT-компании PandaDoc арестованы на два месяца по подозрению в хищении в особо крупном размере. В компании заявляют, что это обвинение не соответствует действительности, называют это местью за инициативу основателя компании, закрывают офис и вывозят сотрудников . А айтишник вчера в поддержу компании похоронили в ПВТ белорусский IT-сектор.









Ну и жители столичного двора на Червякова — Сморговском тракте, где появилась « Площадь Перемен », не сдаются : устроили там новую инсталляцию, завели дворику аккаунт в Instagram.

», : устроили там новую инсталляцию, завели дворику аккаунт в Instagram. Министр культуры высказался о ситуации в Купаловском. Говорит, у них есть план . Напомним, что оттуда уволились почти все актеры и сотрудники (в том числе, Марта Голубева, которую не раз видели рядом с Лукашенко ), в труппе театра осталось 15 человек. Играть спектакли некому. В итоге Купаловский театр отменил показы всех спектаклей пока до конца ноября.

ВАЖНОЕ И ИНТЕРЕСНОЕ НЕ ПРО ПРОТЕСТЫ

Официально в Беларуси умерло более 700 человек с COVID-19 . Если раньше, по официальным данным, умирали стабильно +3 человека в сутки, теперь их стабильно +5.

. Если раньше, по официальным данным, умирали стабильно +3 человека в сутки, теперь их стабильно +5. Помните, Лукашенко позавчера перетасовал силовой блок — и Иван Тертель, который ранее занимал должность заместителя председателя КГБ, а потом (менее трех месяцев) возглавлял Комитет госконтроля, был назначен председателем КГБ Беларуси? Побывал на малой родине нового ответственного за госбезопасность страны и послушали, что говорят односельчане о высоком назначении своего земляка .





Девочку, ушедшую за учебниками и пропавшую в Гродно 31 августа, в бессознательном состоянии нашли в лесу . Что там случилось — не очень понятно .

. . После выборов у родителей вырос интерес к обучению вне школы. Юристы, внимательно изучившие законодательство в сфере образования, подсказывают, что для этого нужно перевести ребенка на индивидуальный план обучения. Но тут прокуратура внезапно пригрозила СОП родителям, которые хотят обучать детей дома .

О СПОРТЕ

Саша Герасименя, которая сейчас активно высказывает свою гражданскую позицию, дала эмоциональное интервью . Не нам — мы лишь выделили главное .

. Не нам — . Соболенко и Азаренко выяснили, кто сильнее , на US Open. Лидер с прошлого года поменялся.





Сборная Беларуси по футболу начала Лигу наций с поражения от Албании . В понедельник сыграем с Казахстаном.

начала Лигу наций . В понедельник сыграем с Казахстаном. «Крумкачы» следующий матч проведут без зрителей — так решила милиция . Напомним, что прошлый матч «Крумкачей» в Кубке Беларуси против минского «Динамо» собрал аншлаг. Причем болельщики, помимо клубных кричалок, скандировали: «Жыве Беларусь!». За два дня до игры футболисты команды Сергей Козека и Андрей Рассолько были задержаны и получили травмы. Игра началась с акции команд против насилия: в течение 100 секунд они не атаковали и хлопали.

— . Напомним, что прошлый в Кубке Беларуси против минского «Динамо» собрал аншлаг. Причем болельщики, помимо клубных кричалок, скандировали: «Жыве Беларусь!». За два дня до игры футболисты команды Сергей Козека и Андрей Рассолько были задержаны и получили травмы. Игра началась с акции команд против насилия: в течение 100 секунд они не атаковали и хлопали. А в Минске суд вынес приговоры хоккеистам по делу о договорном матче.

Все новости пятницы, 4 сентября (а вот здесь у нас все было подробно-подробно )

Кстати, если вы не знаете, чем заняться, то вот вам неплохой план развлечений . Или вы на День белорусской письменности в Белыничи? Там обширная программа с Солодухой и не только . А вот будет ли в Минске День города — это пока тайна за семью печатями . Зато уже известно, что Концерт «Би-2» , который был запланирован на 12 сентября на стадионе «Динамо» в Минске, переносится — «в текущей ситуации будет неуместен».

Ладно, «пока работаем. Остальное при встрече, не по телефону» ©.

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