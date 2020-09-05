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Минобр собирается принять меры после вчерашнего скандала в МГЛУ

05.09.2020 11:35 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Министр образования Игорь Карпенко поручил усилить контроль доступа посторонних лиц в учебные заведения, сообщает ведомство. Такое решение было принято после событий в МГЛУ, где вчера жестко задерживали студентов.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

«Министр образования Игорь Карпенко дал поручения, касающиеся обеспечения безопасности обучающихся, профессорско-преподавательского состава, работников учреждений при организации учебного процесса и нахождении в зданиях, сооружениях и на территории учреждений образования», — говорится в сообщении.

Что обещают сделать конкретно — пока не понятно. В официальном сообщении сказано общее: «принять дополнительные меры по усилению контроля доступа посторонних в учреждения образования, а также иные меры по укреплению в них режима безопасности», а также «организовать взаимодействие всех заинтересованных служб, в том числе органов охраны и правопорядка, в целях выполнения практических мероприятий по обеспечению безопасных условий пребывания граждан в учреждениях образования».

Письмо главы Минобра направлено во все учреждения образования.

Напомним, вчера студенты в фойе вуза пели песни, после чего пять человек — парней, жестко задержали и отвезли в Партизанское РУВД. Ректор пообещала, что их вернут в вуз — так и произошло. На парней составили протоколы по ст. 23.34 КоАП («Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий»).

 
 
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Что обещают сделать конкретно - пока не понятно. В официальном сообщении сказано общее.
 
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