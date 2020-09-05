Вчера милиция задержала 41 участника акций, 21 отправили в ИВС

Источник материала: Tut.by

4 сентября в стране прошли «общественно-политические массовые мероприятия», сообщает МВД. По расчетам ведомства, в 16 акциях в поддержку мира, безопасности и спокойствия поучаствовали 1,5 тыс. человек, в 22 протестных в 13 городах страны — около тысячи. Посмотреть, кстати, как это все было, можно у нас здесь .



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Всего вчера за нарушение законодательства о массовых мероприятиях задержан 41 человек. До рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям в ИВС отправили 21 человек. В своем официальном сообщении в телеграм МВД не уточнило, о задержании участников каких акций — в поддержку мира, безопасности и спокойствия или же протестных — идет речь.

Милиция, а очередной раз призывает граждан «проявить благоразумие, воздержаться от нарушений законодательства о массовых мероприятиях»