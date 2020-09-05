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В Гомеле задержали и отправили на выходные в ИВС мать-одиночку ребенка-дошкольника

05.09.2020 12:53 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Гомельчанку Татьяну Бачурную, собиравшую подписи за отзыв депутата по Гомельскому-Новобелицкому округу № 36 Ольгу Креч, забрали в ИВС. У женщины есть сын-дошкольник, которого она воспитывает одна.


Татьяну обвиняют в нарушении порядка организации или проведения массовых мероприятий. Женщину забрали в пятницу прямо с работы: сначала завезли в РОВД, затем — в ИВС. То есть выходные до суда она, по всей видимости, проведет за решеткой.

У нее есть сын дошкольного возраста. Сейчас ребенок находится с бабушкой.

Друзья Татьяны сегодня пришли под РОВД, чтобы выразить солидарность с задержанной, также они планируют подать заявление о действиях милиции в прокуратуру.


Член Гомельской координационной Рады Светлана Король уже обратилась к управделами облисполкома Елене Кличковской и к помощнику депутата Ольги Креч с просьбой разобраться в нарушении закона. Активист обратила внимание на то, что согласно административному законодательству матери, воспитывающие несовершеннолетних детей, не подлежат административному аресту — и это действительно так. Но в отношении Бачурной применен не административный арест, а административное задержание, уточнили TUT.BY в УВД и подтвердили: сейчас женщина действительно находится в ИВС и пробудет там до суда. Так как суды по выходным не работают — это значит, до понедельника.

 
 
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Гомельчанку Татьяну Бачурную, собиравшую подписи за отзыв депутата по Гомельскому-Новобелицкому округу № 36 Ольгу Креч, забрали в ИВС. У женщины есть 10-летний сын,...
 
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