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В Гомеле задержали и отправили на выходные в ИВС мать-одиночку ребенка-дошкольника
05.09.2020 12:53 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Гомельчанку Татьяну Бачурную, собиравшую подписи за отзыв депутата по Гомельскому-Новобелицкому округу № 36 Ольгу Креч, забрали в ИВС. У женщины есть сын-дошкольник, которого она воспитывает одна.
Татьяну обвиняют в нарушении порядка организации или проведения массовых мероприятий. Женщину забрали в пятницу прямо с работы: сначала завезли в РОВД, затем — в ИВС. То есть выходные до суда она, по всей видимости, проведет за решеткой.
У нее есть сын дошкольного возраста. Сейчас ребенок находится с бабушкой.
Друзья Татьяны сегодня пришли под РОВД, чтобы выразить солидарность с задержанной, также они планируют подать заявление о действиях милиции в прокуратуру.
Член Гомельской координационной Рады Светлана Король уже обратилась к управделами облисполкома Елене Кличковской и к помощнику депутата Ольги Креч с просьбой разобраться в нарушении закона. Активист обратила внимание на то, что согласно административному законодательству матери, воспитывающие несовершеннолетних детей, не подлежат административному аресту — и это действительно так. Но в отношении Бачурной применен не административный арест, а административное задержание, уточнили TUT.BY в УВД и подтвердили: сейчас женщина действительно находится в ИВС и пробудет там до суда. Так как суды по выходным не работают — это значит, до понедельника.
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Гомельчанку Татьяну Бачурную, собиравшую подписи за отзыв депутата по Гомельскому-Новобелицкому округу № 36 Ольгу Креч, забрали в ИВС. У женщины есть 10-летний сын,...
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