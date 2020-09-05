Опять ждать пробки? В начале следующей недели на Богушевича будет ремонт - как пойдет транспорт

Источник материала: Tut.by

В понедельник и вторник 7 и 8 сентября снова изменится схема дорожного движения на площади Богушевича и прилегающих улицах. Как пойдут троллейбусы, автобусы и маршрутки, сообщает «Столичный транспорт и связь».



Так выглядели пробки из-за ремонта на площади Богушевича. Фото: TUT.BY

Ранее сообщалось , что на время ремонта запретят движение транспорта на таком участке:

по улице Клары Цеткин на участке от площади Мясникова до круговой развязки площади Богушевича, а также по улице Немига на участке от проспекта Дзержинского до поворота на Мясникова (включая половину транспортной развязки со стороны Музыкального театра).

Ограничения будут действовать с 2.00 7 сентября до 5.00 9 сентября

Площадь Богушевича уже закрывали на ремонт с 2 по 4 сентября. Тогда на проспекте Дзержинского образовалась многокилометровая пробка .

Мингорисполком обтекаемо объяснял , почему ремонтом занимаются в будни, а не в выходные, когда трафик на дорогах традиционно меньший.

«Но, с учетом обстановки, складывающейся в последнее время на улицах города по выходным, было принято решение отремонтировать данные участки дорог в будни», — отметили в телеграм-канале «Минск.Официально». Вероятно, имеется в виду активность на улицах, которая продолжается уже больше месяца после выборов.

Вот как пойдет общественный транспорт 7 и 8 сентября

Организуются такие временные автобусы:

№ 953 «ст.м. Михалово — ДС Зеленый Луг-7» — по просп. Дзержинского, ул. Немига, М. Богдановича, Кольцова, 1-му пер. Кольцова, ул. Мирошниченко в обоих направлениях со всеми остановками на изменяемом участке;

«ст.м. Михалово — ДС Зеленый Луг-7» — по просп. Дзержинского, ул. Немига, М. Богдановича, Кольцова, 1-му пер. Кольцова, ул. Мирошниченко в обоих направлениях со всеми остановками на изменяемом участке; № 929 «ДС Калиновского — Музыкальный театр» — до остановки «Романовская Слобода» по трассе троллейбуса № 29, дальше с разворотом на транспортной развязке просп. Дзержинского — ул. Домашевской, по ул. Немига, просп. Дзержинского, 2-му пер. Р. Люксембург, ул. К. Либкнехта, Домашевской, просп. Дзержинского, ул. Немига.

А вот так изменятся маршруты:

троллейбусы № 36 со стороны диспетчерской станции «Юго-Запад» пойдут до остановки «Прилукская» с разворотом на развязке просп. Дзержинского — просп. Жукова, со стороны ДС «Серебрянка» — до ж/д вокзала со следованием от ул. Аранской по ул. Свердлова, Кирова, Бобруйской, Ленинградской, Свердлова;

со стороны диспетчерской станции «Юго-Запад» пойдут до остановки «Прилукская» с разворотом на развязке просп. Дзержинского — просп. Жукова, со стороны ДС «Серебрянка» — до ж/д вокзала со следованием от ул. Аранской по ул. Свердлова, Кирова, Бобруйской, Ленинградской, Свердлова; маршрут троллейбусов № 37 со стороны ДС «Уручье-4» сократят до ДС «Карастояновой»;

со стороны ДС «Уручье-4» сократят до ДС «Карастояновой»; троллейбусы № 40 со стороны ДС «Юго-Запад» пойдут до остановки «Прилукская» с разворотом на развязке просп. Дзержинского — просп. Жукова, со стороны ДС «Карастояновой» — отменяются;

со стороны ДС «Юго-Запад» пойдут до остановки «Прилукская» с разворотом на развязке просп. Дзержинского — просп. Жукова, со стороны ДС «Карастояновой» — отменяются; троллейбусы № 53 со стороны ДС «Малиновка-4» пойдут до остановки «Прилукская» с разворотом на развязке просп. Дзержинского-просп. Жукова, со стороны ДС Зеленый Луг-7 — отменяется;

со стороны ДС «Малиновка-4» пойдут до остановки «Прилукская» с разворотом на развязке просп. Дзержинского-просп. Жукова, со стороны ДС Зеленый Луг-7 — отменяется; автобусы № 38 и маршрутки 1024-ТК в направлении железнодорожного вокзала поедут по ул. Немига, Мясникова, Бобруйской с остановками на изменяемом участке «Сендайский сквер», «пл. Мясникова», обратно — без изменений.

и маршрутки 1024-ТК в направлении железнодорожного вокзала поедут по ул. Немига, Мясникова, Бобруйской с остановками на изменяемом участке «Сендайский сквер», «пл. Мясникова», обратно — без изменений. для компенсации снятых троллейбусов № 40 в районе бульвара Шевченко автобусы № 38 и троллейбусы № 22 будут ходить чаще обычного;

в районе бульвара Шевченко автобусы № 38 и троллейбусы № 22 будут ходить чаще обычного; троллейбусы № 7, 44 поедут со стороны ул. Кальварийской до остановки «Музыкальный театр» по ул. Романовская Слобода, Немига, К. Цеткин, обратно — по ул. К. Цеткин, Кальварийской и дальше по маршрутам;

поедут со стороны ул. Кальварийской до остановки «Музыкальный театр» по ул. Романовская Слобода, Немига, К. Цеткин, обратно — по ул. К. Цеткин, Кальварийской и дальше по маршрутам; троллейбусы № 58 поедут до остановки «Музыкальный театр» по ул. Тимирязева, Кальварийской, Романовская Слобода, Немига, К. Цеткин, обратно — по ул. К. Цеткин, Тимирязева и дальше по маршруту;

поедут до остановки «Музыкальный театр» по ул. Тимирязева, Кальварийской, Романовская Слобода, Немига, К. Цеткин, обратно — по ул. К. Цеткин, Тимирязева и дальше по маршруту; троллейбусы № 4, 29, 46 отменяются;

отменяются; автобусы № 46, 78 в направлении железнодорожного вокзала организуют по ул. Кальварийской, Мельникайте, просп. Победителей, просп. Независимости, ул. Бобруйской с остановками «Замчище», «пл. Независимости» на изменяемом участке, обратно — по ул. Бобруйской, просп. Независимости, ул. Городской Вал, Немига, К. Цеткин, Кальварийской и дальше по маршрутам с остановкой «пл. Независимости»;

в направлении железнодорожного вокзала организуют по ул. Кальварийской, Мельникайте, просп. Победителей, просп. Независимости, ул. Бобруйской с остановками «Замчище», «пл. Независимости» на изменяемом участке, обратно — по ул. Бобруйской, просп. Независимости, ул. Городской Вал, Немига, К. Цеткин, Кальварийской и дальше по маршрутам с остановкой «пл. Независимости»; автобусы № 151Э на участке от ж/д вокзала поедут по ул. Бобруйской, просп. Независимости, ул. Ленина, просп. Победителей, ул. Саперов, Тимирязева с остановкой «Дворец спорта» на изменяемом участке, со стороны ТЦ «Ждановичи» — по ул. Тимирязева, просп. Машерова, просп. Победителей, ул. Ленина, просп. Независимости, ул. Бобруйской и дальше по маршруту с выполнением остановок «Тимирязева» (по просп. Машерова), «Замчище» на изменяемом участке;

на участке от ж/д вокзала поедут по ул. Бобруйской, просп. Независимости, ул. Ленина, просп. Победителей, ул. Саперов, Тимирязева с остановкой «Дворец спорта» на изменяемом участке, со стороны ТЦ «Ждановичи» — по ул. Тимирязева, просп. Машерова, просп. Победителей, ул. Ленина, просп. Независимости, ул. Бобруйской и дальше по маршруту с выполнением остановок «Тимирязева» (по просп. Машерова), «Замчище» на изменяемом участке; автобусы № 190Э на участке от ж/д вокзала до ул. Ратомской поедут по ул. Бобруйской, просп. Независимости, ул. Ленина, просп. Победителей, ул. Саперов, Тимирязева с остановкой «Дворец спорта» на изменяемом участке, обратно — по ул. Тимирязева, просп. Машерова, просп. Победителей, ул. Ленина, Свердлова, Кирова, Бобруйской с остановками «Тимирязева» (по просп. Машерова), «Замчище» на изменяемом участке;

на участке от ж/д вокзала до ул. Ратомской поедут по ул. Бобруйской, просп. Независимости, ул. Ленина, просп. Победителей, ул. Саперов, Тимирязева с остановкой «Дворец спорта» на изменяемом участке, обратно — по ул. Тимирязева, просп. Машерова, просп. Победителей, ул. Ленина, Свердлова, Кирова, Бобруйской с остановками «Тимирязева» (по просп. Машерова), «Замчище» на изменяемом участке; маршрутки № 1109-ТК, пригородные маршруты 499-ТК, 1564-ТК, 1589-ТК на участке от ул. Бобруйской до ул. Тимирязева поедут по ул. Бобруйской, просп. Независимости, ул. Городской Вал, Кальварийской в обоих направлениях.

Пассажиры с проездными или едиными проездными на определенный период времени (без лимита поездок), в составе которых один из видов транспорта троллейбус, получат право на проезд без дополнительной оплаты в автобусах маршрутов № 38, 46, 78, 929, 953 на закрытых и дублируемых участках.

Транспортники просят, по возможности, исключить или ограничить поездки на личных авто.