|
Акция солидарности студентов и флешмоб с флагами. Что происходит в Беларуси в 28-й день после выборов
05.09.2020 12:53 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Сегодня, 5 сентября, мы продолжаем следить за тем, что происходит в стране. После вчерашних задержаний студентов лингвистического университета в Минске с обращением выступила ректор. А уже сегодня утром на одном из домов на Сморговском тракте прошел необычный флешмоб: на доме повесили сразу два флага — бело-красно-белый и красно-зеленый. Напомним, что вчера, 4 сентября, прошли суды над журналистами независимых СМИ, которых задержали 1 сентября во время работы на акции протеста, в стране продолжались различные протестные акции и митинги в поддержку Александра Лукашенко. Читайте наш онлайн и будьте в курсе всех событий.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Акция солидарности студентов и флешмоб с флагами. Что происходит в Беларуси в 28-й день после выборов
Сегодня, 5 сентября, мы продолжаем следить за тем, что происходит в стране.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)