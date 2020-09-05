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Акция солидарности студентов и флешмоб с флагами. Что происходит в Беларуси в 28-й день после выборов

05.09.2020 12:53 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сегодня, 5 сентября, мы продолжаем следить за тем, что происходит в стране. После вчерашних задержаний студентов лингвистического университета в Минске с обращением выступила ректор. А уже сегодня утром на одном из домов на Сморговском тракте прошел необычный флешмоб: на доме повесили сразу два флага — бело-красно-белый и красно-зеленый. Напомним, что вчера, 4 сентября, прошли суды над журналистами независимых СМИ, которых задержали 1 сентября во время работы на акции протеста, в стране продолжались различные протестные акции и митинги в поддержку Александра Лукашенко. Читайте наш онлайн и будьте в курсе всех событий.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня, 5 сентября, мы продолжаем следить за тем, что происходит в стране.
 
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