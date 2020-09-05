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Инициатива взаимопомощи BY_help отчиталась о последних выплатах пострадавшим после выборов белорусам

05.09.2020 13:41 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Инициатива взаимопомощи BY_help отчиталась о выплатах задержанным, оштрафованным, раненым и избитым белорусам.


Фото: Reuters

По состоянию на 4 сентября потрачено 495 772 рублей благотворительных средств.

На эти деньги оплачено 243 штрафа, компенсированы три случая работы адвокатов, оплачены 23 пребывания на сутках и сделаны 74 выплаты по медицинской помощи.

Всего на поддержку белорусов уже собрано более 2,86 млн долларов.

Если вы знаете кого-то, кто нуждается в помощи, отправьте ему ссылку на форму заявки на поддержку: bit.ly/byhelpme.

Вот здесь — вся основная информация по помощи пострадавшим после выборов.

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Всего на поддержку задержанных, оштрафованных, раненых и избитых уже собрано более 2,86 млн долларов.
 
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