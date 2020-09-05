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«Сейчас не скажешь: "Я просто исполнял приказ"». Ученые и врачи выступили с видеообращением (к силовикам?)

05.09.2020 15:03 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Представители медицинского и ученого сообщества Беларуси — «врачи и ученые, аспиранты и доценты, мамы и папы» — выступили с видеообращением о ситуации, потрясшей их после выборов. В нем использован в том числе текст из фейсбука уволенной из Смолевичской гимназии учительницы Анны Северинец.

— Никто из нас и представить не мог, что мы станем свидетелями беспрецедентной жестокости и цинизма со стороны тех, кто призвал защищать и охранять закон, — говорит научный сотрудник, иммунолог Александра Купчинская.

— Медицинское сообщество содрогнулось. Как такое может сотворить человек с человеком? Чей приказ мог заставить служителей закона действовать с такой бесчеловечностью и жестокостью по отношению к мирным безоружным людям? — спрашивает детский хирург, онколог Елена Шарафанович.

— Глядзiм мы на гэты АМАП і думаем: госпадзi, як жа важна проста любіць сваіх дзяцей. Проста любіць, яшчэ ў жываце, немаўлятамі, падлеткамі, проста любіць. Не чакаць ад іх ані «дзясятак», ані парадку ў пакоі, ані паступлення ў мед, проста любіць, даваць ім безумоўную любоў і падтрымку, — цитирует Анну Северинец врач-онколог Людмила Артюшкевич.

— Задача бацькоў - даць дзецям межы, рамкі, разуменне добрага і злога, але не словамі, не словамі! Уласным прыкладам і сістэмай адносінаў у сям'і. Даць ім гэтыя межы, выконваць самім маральныя правілы — і падтрымліваць і любіць, падтрымліваць і любіць, — читает слова педагога врач-онколог Надежда Петровская.

— Сейчас каждый человек делает осознанный выбор. Сейчас не скажешь: «Я просто исполнял приказ». Сейчас не скажешь: «Я вне политики». Имейте мужество сделать правильный выбор, — просит молекулярный биолог Александр Мелешко.

 
 
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Представители медицинского и ученого сообщества Беларуси - «врачи и ученые, аспиранты и доценты, мамы и папы» - выступили с видеообращением о ситуации, потрясшей их...
 
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