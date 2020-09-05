В минском микрорайоне со скандалом снимают БЧБ-флаги. Приехали силовики, МЧС и глава района

Источник материала: Tut.by

В жилом комплексе «Каскад» проходит, считай, спецоперация: там машина МЧС, автозак, видели на месте и главу района. Здесь собираются снять бело-красно-белые флаги, которые повесили между домами местные жители. Однако сами жильцы микрорайона против этого.





К жилому комплексу «Каскад» сегодня приехала вышка МЧС и несколько микроавтобусов без номеров, чтобы снять бело-красно-белые флаги.

Жители стали живым щитом и не пускали их во двор. Флаги здесь натянуты между домами.



Фото: читатель TUT.BY

К людям приехал и глава администрации Фрунзенского района Сергей Шкруднев.

Позже к жилому комплексу подогнали автозак.

Началось противостояние между силовиками и местными жителями.

Неизвестные в костюмах цвета хаки и в балаклавах при поддержке ОМОН пытались оттеснить жителей двора.

Взявшись за руки, люди скандировали:

— Бандиты!

Прямо сейчас к домам подогнали вышку, флаги снимают.

В твиттере городского активиста Антона Мотолько есть информация о том, что в Каскаде сейчас — самая высокая пожарная вышка в Минске. Высота лестницы, по данным Мотолько, 90 м, ее пригнали из ПАСЧ-40 на ул. Гинтовта, 5.

Подтвердить или опровергнуть информацию о вышке, равно и как и узнать, что за неизвестные люди в форме цвета хаки и масках используют ее для снятия флагов, и делается ли это все по предписанию МЧС, мы пока не смогли.

Жительница квартала сообщила, что сотрудники МЧС не смогли срезать маленькие флаги, потому что владельцы забрали их из окон. Нацелились на большой.

(Будет дополнено).