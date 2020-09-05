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Женская акция солидарности вновь проходит в Минске

05.09.2020 16:17 — Новости Общества | БелаПАН  
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Источник материала: БелаПАН

Минск, 5 сентября. В Минске 5 сентября вновь проходит женская акция солидарности.

К 15.00 в районе Комаровского рынка собралось порядка тысячи человек, в основном женщины. В руках они держали транспаранты, бело-красно-белые флаги, а также флаги разных стран — США, Великобритании, Италии, Украины, Ирландии, Израиля, Литвы, Швеции и других.

Милиция предупреждала в мегафон о незаконности мероприятия и призывала разойтись. В ответ женщины скандировали: "Позор!" Неподалеку было припарковано два автобуса с силовиками.

К протестующим присоединились девушки-барабанщицы. Примерно в 15.30 собравшиеся двинулись колонной в сторону площади Победы.


Ян Авсеюшкин, БелаПАН.

 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 5 сентября. В Минске 5 сентября вновь проходит женская акция солидарности. К 15.00 в районе Комаровского рынка собралось порядка тысячи человек, в основном...
 
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