Источник материала: БелаПАН

Минск, 5 сентября. В Минске 5 сентября вновь проходит женская акция солидарности.

К 15.00 в районе Комаровского рынка собралось порядка тысячи человек, в основном женщины. В руках они держали транспаранты, бело-красно-белые флаги, а также флаги разных стран — США, Великобритании, Италии, Украины, Ирландии, Израиля, Литвы, Швеции и других.

Милиция предупреждала в мегафон о незаконности мероприятия и призывала разойтись. В ответ женщины скандировали: "Позор!" Неподалеку было припарковано два автобуса с силовиками.

К протестующим присоединились девушки-барабанщицы. Примерно в 15.30 собравшиеся двинулись колонной в сторону площади Победы.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Женская акция солидарности вновь проходит в Минске Минск, 5 сентября. В Минске 5 сентября вновь проходит женская акция солидарности. К 15.00 в районе Комаровского рынка собралось порядка тысячи человек, в основном...

Ян Авсеюшкин, БелаПАН.